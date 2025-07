Keral EX Chief Minister V. S. Achuthanandan sudden demise: প্রান্তিক মানুষের প্রিয় নেতা, কেরালার কমিউনিস্ট ভি এস আর নেই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত প্রবীণ সিপিআই (এম) নেতা তথা কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (Keral Ex chief Minister) ভিএস অচ্যুতানন্দন (V. S. Achuthanandan)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০১ বছর।

গত ২৩ জুন বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করার পর থেকে তিনি তিরুবনন্তপুরমে তাঁর সন্তানদের কাছেই থাকতেন। এদিন তাঁর মৃত্যুর সংবাদে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজনৈতিক মহলে।

জন্ম ও ছোটবেলা:

১৯২৩ সালের ২০ অক্টোবর আলাপ্পুঝার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেছিলেন তিনি। খুব অল্প বয়সেই তিনি নিজের মা-বাবাকে হারান। সেই বয়সেই তিনি একটি দর্জির দোকানে এবং পরে একটি নারকেলের কারখানায় কাজ শুরু করেন।

পরবর্তীতে তিনি জড়িয়ে পড়েন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) গঠনকারী ৩২ জন নেতার মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

রাজনৈতিক জীবন:

২০০৬ সালে, ৮২ বছর বয়সে, কেরলে সিপিআই(এম) (CPIM)-কে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন এই প্রবীণ বাম নেতা। ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৬৫ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তিনি দশবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং সাতবার জয়ী হয়েছিলেন।

তাঁর আগুন জ্বালানো বক্তৃতা, তৃণমূল স্তরের আন্দোলনের সঙ্গে গভীর সংযোগ এবং আদর্শের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার তাঁকে রাজনৈতিক বিরোধীদের কাছেও প্রশংসার পাত্র করে তুলেছিল।

অচ্যুতানন্দনের প্রয়ানে সিপিআই(এম) তাঁদের প্রবীণ নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট করেছে, 'কমরেড ভি.এস. অচ্যুতানন্দনকে লাল সালাম! জনগণের স্বার্থে তাঁর সংগ্রাম এবং অটল নিষ্ঠা চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।'

শোকজ্ঞাপন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-

I convey my condolences to the family, friends and colleagues of VS Achuthanandan, the veteran Communist and former Chief Minister of Kerala. The senior leader's demise will cause a void in the public life.

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 21, 2025