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WATCH: সাক্ষী অনন্য সুন্দর সবুজ ভূস্বর্গের চেনাব, বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু দিয়ে 100 Kmph গতিতে ছুটল গর্বের Vande Bharat

Vande Bharat: বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু চেনাব ব্রিজ দিয়ে 100 Kmph গতিতে ছুটল Vande Bharat!  অনুমোদিত গতিসীমা বাড়ার ফলে কাটরা-বানিহাল রুটে যাত্রার সময় কমবে এবং কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই রেল করিডোরে ট্রেন পরিচালনার দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 20, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:57 PM IST
WATCH: সাক্ষী অনন্য সুন্দর সবুজ ভূস্বর্গের চেনাব, বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু দিয়ে 100 Kmph গতিতে ছুটল গর্বের Vande Bharat
Image Credit: বন্দে ভারত ছুটছে

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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