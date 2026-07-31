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জীবন্ত হৃৎপিণ্ড নিয়ে ছুটল বন্দে ভারত! ২১৭ মিনিটে ভারতীয় রেলের এক্সপ্রেস ইতিহাস...ধন্য ধন্য করছে দেশ, রইল পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো

জীবন্ত হৃৎপিণ্ড নিয়ে ছুটল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। তারপর বাকিটা ইতিহাস। ধন্য ধন্য করছে দেশ। করে দেখিয়ে দিল ভারতীয় রেল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 31, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:40 PM IST
জীবন্ত হৃৎপিণ্ড নিয়ে ছুটল বন্দে ভারত! ২১৭ মিনিটে ভারতীয় রেলের এক্সপ্রেস ইতিহাস...ধন্য ধন্য করছে দেশ, রইল পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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