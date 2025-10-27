New Vande Bharat in Sleek Black WATCH: ব্ল্যাক এডিশন বন্দে ভারত! আত্মনির্ভর ভারতের মুকুটে নতুন পালক হয়ে উঠতে চলেছে কি এই স্লিক ব্ল্যাক নয়া ট্রেন?

New Vande Bharat in Sleek Black WATCH: ব্ল্যাক এডিশন বন্দে ভারত! আত্মনির্ভর ভারতের মুকুটে নতুন পালক হয়ে উঠতে চলেছে কি এই স্লিক ব্ল্যাক নয়া ট্রেন?
Vande Bharat in Sleek Black Colour Arriving Soon: নতুন 'বন্দে ভারত' স্লিপার কোচ আত্মনির্ভর ভারত এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রকৃত স্পিরিটকেই তুলে ধরে। কেন? কারণ, নতুন 'বন্দে ভারতে'র ডিজাইন থেকে ডেলিভারি-- পুরোপুরি ভারতের নিজস্ব!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্দে ভারত (Vande Bharat) নিয়ে ভারতীয় রেল থেকে সাধারণ রেলযাত্রীর উন্মাদনায় কোনও খামতি নেই। সম্প্রতি সেই উন্মাদনা আরও তুঙ্গে। কেননা, একটি নতুন ধরনের বন্দে ভারত আসতে চলেছে। এর পোশাকি নাম স্লিক ব্ল্য়াক কালার (Sleek Black Colour)! যেটি আত্মনির্ভর ভারত এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র (Make in India) স্পিরিটকেই তুলে ধরে। কেমন সেটি?
মসৃণ কালো বন্দে ভারত
মসৃণ কালো রঙের সাড়া জাগানো ওই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই দাবি করেছেন, এটি এই জনপ্রিয় উচ্চ-গতির ট্রেনের নতুন সংস্করণ, যাতে আধুনিক সুযোগসুবিধা আরও বেশি। ভিডিয়ো ক্লিপটি ট্রেনের নজরকাড়া ডিজাইনের জন্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেউ কেউ এজন্য ট্রেনটিকে ক্লাসিক রাজধানী এক্সপ্রেসের সঙ্গেও তুলনা করছেন। কারণ এতে বড় প্যানোরামিক জানালা এবং এয়ারোডাইনামিক সিস্টেম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা-- এর ডিজাইন থেকে ডেলিভারি-- পুরোপুরি ভারতের! সেদিক থেকে দেখতে গেলে নতুন এই বন্দে ভারত স্লিপার কোচ আত্মনির্ভর ভারত এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রকৃত স্পিরিটকেই তুলে ধরছে।
কেন রাজধানী?
কারণ নতুন এই বন্দে ভারতে থাকছে বড় প্যানোরামিক জানালা এবং এয়ারোডাইনামিক সিস্টেম। এর অনন্য উদ্ভাবন, অসম্ভব আরামপ্রদ ব্যবস্থা ট্রেনটিকে অচিরেই হয়তো খুবই বিশিষ্ট করে তুলতে চলেছে। জাতীয় গর্বের এক প্রতীক হয়ে উঠছে ট্রেনটি। সার্বিক ভাবে ভারতের আত্মবিশ্বাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ট্রেনটির প্রভূত অবদান।
বন্দে-ভিডিয়ো
প্রসঙ্গত, নতুন বন্দে ভারতের ভিডিয়োটি সম্পূর্ণভাবে এআই-দ্বারা তৈরি। এটি ভারতীয় রেলওয়ের কোনো সরকারি প্রোটোটাইপ বা আসন্ন এমন কোনও ডিজাইনকে তুলে ধরছে না। ক্লিপটিতে দেখানো তথাকথিত ব্ল্যাক এডিশন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম। এআই-দ্বারা তৈরি ভিডিয়ো এবং ছবি তাদের বাস্তবসম্মত চেহারা এবং নতুনত্বের কারণে প্রায়শই ভাইরাল হয়ে যায়। যা সহজেই দর্শকদের বিভ্রান্ত করে।
কবে লঞ্চ?
ভারতীয় রেলওয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং উন্নত যাত্রীপরিষেবা-সহ নতুন নতুন বন্দে ভারত লঞ্চ করে বন্দে ভারত নেটওয়ার্কের গতি অব্যাহত রেখেছে। তার নেটওয়ার্ক-সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে। কবে আসছে ট্রেনটি? যাত্রী এবং রেলপ্রেমীদের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ফ্লিট এবং আসন্ন লঞ্চগুলির সঠিক আপডেটের জন্য সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
