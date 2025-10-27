English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Vande Bharat in Sleek Black WATCH: ব্ল্যাক এডিশন বন্দে ভারত! আত্মনির্ভর ভারতের মুকুটে নতুন পালক হয়ে উঠতে চলেছে কি এই স্লিক ব্ল্যাক নয়া ট্রেন?

Vande Bharat in Sleek Black Colour Arriving Soon: নতুন 'বন্দে ভারত' স্লিপার কোচ আত্মনির্ভর ভারত এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রকৃত স্পিরিটকেই তুলে ধরে। কেন? কারণ, নতুন 'বন্দে ভারতে'র ডিজাইন থেকে ডেলিভারি-- পুরোপুরি ভারতের নিজস্ব!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 27, 2025, 01:50 PM IST
New Vande Bharat in Sleek Black WATCH: ব্ল্যাক এডিশন বন্দে ভারত! আত্মনির্ভর ভারতের মুকুটে নতুন পালক হয়ে উঠতে চলেছে কি এই স্লিক ব্ল্যাক নয়া ট্রেন?
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্দে ভারত (Vande Bharat) নিয়ে ভারতীয় রেল থেকে সাধারণ রেলযাত্রীর উন্মাদনায় কোনও খামতি নেই। সম্প্রতি সেই উন্মাদনা আরও তুঙ্গে। কেননা, একটি নতুন ধরনের বন্দে ভারত আসতে চলেছে। এর পোশাকি নাম স্লিক ব্ল্য়াক কালার (Sleek Black Colour)! যেটি আত্মনির্ভর ভারত এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র (Make in India) স্পিরিটকেই তুলে ধরে। কেমন সেটি?

আরও পড়ুন: Osama bin Laden: লাদেনের আর-এক হাড়হিম কাণ্ড! এত বছর পরে জানতে পারলেন গোয়েন্দারা! রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর সেই অভিযান, যখন...

মসৃণ কালো বন্দে ভারত

মসৃণ কালো রঙের সাড়া জাগানো ওই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই দাবি করেছেন, এটি এই জনপ্রিয় উচ্চ-গতির ট্রেনের নতুন সংস্করণ, যাতে আধুনিক সুযোগসুবিধা আরও বেশি। ভিডিয়ো ক্লিপটি ট্রেনের নজরকাড়া ডিজাইনের জন্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেউ কেউ এজন্য ট্রেনটিকে ক্লাসিক রাজধানী এক্সপ্রেসের সঙ্গেও তুলনা করছেন। কারণ এতে বড় প্যানোরামিক জানালা এবং এয়ারোডাইনামিক সিস্টেম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা-- এর ডিজাইন থেকে ডেলিভারি-- পুরোপুরি ভারতের! সেদিক থেকে দেখতে গেলে নতুন এই বন্দে ভারত স্লিপার কোচ আত্মনির্ভর ভারত এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রকৃত স্পিরিটকেই তুলে ধরছে।

কেন রাজধানী?
 
কারণ নতুন এই বন্দে ভারতে থাকছে বড় প্যানোরামিক জানালা এবং এয়ারোডাইনামিক সিস্টেম। এর অনন্য উদ্ভাবন, অসম্ভব আরামপ্রদ ব্যবস্থা ট্রেনটিকে অচিরেই হয়তো খুবই বিশিষ্ট করে তুলতে চলেছে। জাতীয় গর্বের এক প্রতীক হয়ে উঠছে ট্রেনটি। সার্বিক ভাবে ভারতের আত্মবিশ্বাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ট্রেনটির প্রভূত অবদান।

বন্দে-ভিডিয়ো

প্রসঙ্গত, নতুন বন্দে ভারতের ভিডিয়োটি সম্পূর্ণভাবে এআই-দ্বারা তৈরি। এটি ভারতীয় রেলওয়ের কোনো সরকারি প্রোটোটাইপ বা আসন্ন এমন কোনও ডিজাইনকে তুলে ধরছে না। ক্লিপটিতে দেখানো তথাকথিত ব্ল্যাক এডিশন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম। এআই-দ্বারা তৈরি ভিডিয়ো এবং ছবি তাদের বাস্তবসম্মত চেহারা এবং নতুনত্বের কারণে প্রায়শই ভাইরাল হয়ে যায়। যা সহজেই দর্শকদের বিভ্রান্ত করে। 

আরও পড়ুন: Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...

কবে লঞ্চ?

ভারতীয় রেলওয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং উন্নত যাত্রীপরিষেবা-সহ নতুন নতুন বন্দে ভারত লঞ্চ করে বন্দে ভারত নেটওয়ার্কের গতি অব্যাহত রেখেছে। তার নেটওয়ার্ক-সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে। কবে আসছে ট্রেনটি? যাত্রী এবং রেলপ্রেমীদের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ফ্লিট এবং আসন্ন লঞ্চগুলির সঠিক আপডেটের জন্য সরকারি সূত্রের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
New Vande BharatNew Vande Bharat in Sleek BlackSleek Black Vande BharatSleek Black Vande Bharat Arriving Soon
