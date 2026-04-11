Vande Bharat Food: বিরাট 'বিখ্যাত' বন্দে ভারতের পরিষেবা নিয়ে তীব্র বিতর্ক: কিছুদিন আগে মিলেছে পোকা, এবার খাবারে পাওয়া গেল লোহার টুকরো

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 11, 2026, 06:44 PM IST
বন্দে ভারতের খাবারে পাওয়া গেল লোহার টুকরো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্দে ভারতের খাবার ক্রমে বিতর্কের কেন্দ্রে। সম্প্রতি, একজন ট্রাভেল ভ্লগার বন্দে ভারতের খাবারে লোহার টুকরো পেয়েছে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ও ছবি ভাইরাল হয়ে পড়েছে। বন্দে ভারতের মতো প্রিমিয়াম রেল সার্ভিস নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। 

জেএসকে ট্রাভেলগ—নামে একজন এক্স ব্যবহারকারী, সামাজিক মাধ্যম 'X'-এ তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, তিনি বন্দে ভারতে ভ্রমণ করছিলেন। তার ট্রেনের নম্বর ২৭৫৭৬। তার খাবার থেকে লোহার একটি টুকরো উদ্ধার হয়েছে।  

তিনি পোস্টে লিখেছেন, 'বন্দে ভারত স্লিপারের রাতের খাবারে নিকেলের একটি টুকরো পাওয়া গেছে। আমার জীবনের দায়িত্ব কে নেবে? স্টাফ বলছেন, তারা খাবার বদল করে দেবে। যদি আমার কোনও গুরত্বর শারীরিক সমস্যায় ভুগতাম, তাহলে কি তারা আমার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিত?'

এই অভিযোগের পাশাপাশি, সেই ট্রাভেল ভ্লগার কয়েকটি ছবিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। তাতে দেখা যায়, একটি ছোট লোহার খণ্ড। তিনি বলেছেন যে এটি ডালের প্যাকেটে পাওয়া গিয়েছে। বস্তুটি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, তিনি একটি পোস্টে লিখেছেন, 'আমি খাবারটি খেয়েছি এবং দাঁতের নিচে এই নিকেলের এই টুকরোটি পাই। অনবোর্ডিং স্টাফকে দেখানোর পর আমি এই টুকরোটির ছবি তুলে রেখেছিলাম। সত্যতা যাচাই করার জন্য সহযাত্রীরা সেখানে আছে।'

আইআরসিটিসি এই অভিযোগটি স্বীকার করে জানান, 'স্যার আপনার অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এই বিষয়টি খুবই গুরত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। এবং তদন্ত চলছে।'

উল্লেখ্য, আমাদাবাদ থেকে বন্দে ভারত ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় এক মুম্বাই নিবাসী এক যাত্রী তাঁর খাবারে পোকা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। সামাজিক মাধ্যম 'X'-এ ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই যাত্রী জানান, তাঁর কোচে অন্তত এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে বাকি যাত্রীরাও খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেন। 'X'-এ শেয়ার করা ছবি এবং ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে, একটি ডাল-ভাতের খাবারের বাক্সের ভেতরে আরশোলার মতো একটি পোকা পড়ে রয়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

