/জলমগ্ন লাইনেই ছুটল দুরন্ত গতির বন্দে ভারত, জল ছিটকে উঠল ব্রিজের উপরে, ভাইরাল Video

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার রাত থেকে টানা বর্ষণে জলমগ্ন মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকা। রবিবার মুম্বাই এবং রায়গড় জেলার জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করেছে মৌসম ভবন। গত ২৩ ঘণ্টায় মুম্বইয়ের কয়েকটি এলাকায় ২৫০-৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে।
প্রবল বর্ষণে বহু জায়গায় জলের তলায় চলে গিয়েছে রেল লাইন। তার উপর দিয়েছে যাচ্ছে ট্রেন। এরকমই একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে জলে ঢুবে থাকা লাইনের উপর দিয়ে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ট্রেনের ধাক্কায় বিরাট উচ্চতায় উঠে যাচ্ছে জল।
A stunning video of the Vande Bharat Express cutting through heavily waterlogged railway tracks near Kanjur Marg has gone viral amid Mumbai's relentless monsoon. Watch the dramatic moment that has everyone talking!— Udit Mehta (@mehtaudit_101) July 4, 2026
*VCRO*#MumbaiRains #VandeBharat #Mumbai pic.twitter.com/HDNy1CA3QK
ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে একটি বন্দে ভারত একপ্রেস জলে ডোবা লাইনের উপর দিয়ে চলেছে। জল দেখে ট্রেনের গতি কম হচ্ছে না। ট্রেনের ধাক্কায় ট্রেনের দুই পাশ দিয়ে জল ছিটকে বেরোচ্ছে। ট্রেনের প্রবল গতির ধাক্কায় ছিটকে ওঠা জল প্রায় ওভার ব্রিজের উপরেও উঠছে যাচ্ছে। বরফের উপর দিয়ে যেভাবে তুষার কেটে বিদেশের ট্রেন বেরিয়ে যায়, খানিকটা সেরকম লাগছে দৃশ্যটি। একদিকে ভিডিওটি দেখতে কতটা চমৎকার লাগছে তা নিয়ে অনেকেই অবাক হয়েছেন। আবার অন্যদিকে প্রবল বৃষ্টির কারণে মুম্বইয়ের বর্তমান অবস্থা কতটা খারাপ তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।
ওই দৃশ্য দেখে শোরগোল পড়েছে নেটপাড়ায়ফ এক্সে এক ব্যক্তি লিখেছেন, ব্রিজের উপর দিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে জল ছিটকে বেরোচ্ছে। এটা কেবল মুম্বইয়ে সম্ভব।
আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ব্রিজের ওপর এভাবে জল উঠে আসা যানবাহনের জন্য মারাত্মক বা বিপজ্জনক হতে পারে। ব্রিজের কাছে ট্রেনের গতি কমিয়ে দেওয়া উচিত। তৃতীয় একজন লিখেছেন, যিনি মূল ভিডিওটি পোস্ট করেছেন তাঁর কাছে অনুরোধ, শুধু বন্দে ভারত নয়, এই লাইনে চলা অন্য ট্রেনের ভিডিও-ও যেন থাকে। এটি একটি চমৎকার ভিডিও স্ক্রিন সেভার হবে।
এদিকে, বৃষ্টিতে বেহাল মুম্বইয়ের জন্য কী বলছে আবহাওয়া দফতর? আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুলাই মাসের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নিচের এলাকাগুলোর প্রায় সব জায়গায় বা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কোঙ্কণ এবং গোয়া: ৪ থেকে ১০ জুলাই
মধ্য মহারাষ্ট্র: ৪ থেকে ৭ জুলাই
মারাঠাওয়াড়া: ৪ থেকে ৫ জুলাই
গুজরাট অঞ্চল: ৪ থেকে ৮ জুলাই
সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ: ৪ থেকে ৬ জুলাই
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