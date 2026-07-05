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জলমগ্ন লাইনেই ছুটল দুরন্ত গতির বন্দে ভারত, জল ছিটকে উঠল ব্রিজের উপরে, ভাইরাল Video

Vande Bharat in Mumbai Rain: ওই দৃশ্য দেখে শোরগোল পড়েছে নেটপাড়ায়ফ এক্সে এক ব্যক্তি লিখেছেন, ব্রিজের উপর দিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে জল ছিটকে বেরোচ্ছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 05, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:13 PM IST
জলমগ্ন লাইনেই ছুটল দুরন্ত গতির বন্দে ভারত, জল ছিটকে উঠল ব্রিজের উপরে, ভাইরাল Video
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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