Vande Mataram New Guidelines: গাইতে হবে ৬ স্তবকই! জন-গণর আগে বন্দে মাতরম! বাধ্যতামূলক রোজ স্কুল শুরুতে! 'সাদা পাতায়' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়া 'বন্দে মাতরম' গাইডলাইনস...

রাজীব চক্রবর্তী: ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া ও বাজানো নিয়ে নতুন নির্দেশিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। রাষ্ট্রীয় সংগীত ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া ও বাজানোর বিষয়ে বুধবার সকালে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এবার থেকে বিশেষ সরকারি অনুষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বা বাজানো হবে।
৬টি স্তবকই
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ‘বন্দে মাতরম’-এর ৬টি অন্তরা গাওয়া বা বাজানো হবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূল রচনার ছয়টি স্তবক-ই গাওয়া হবে। এর মোট সময়সীমা হবে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড। অর্থাৎ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকায় গানটির 'অফিসিয়াল সংস্করণ'-এ পূর্বে ১৯৩৭ সালে জওহরলাল নেহেরু সরকারের বাদ দেওয়া চারটি স্তবকেই অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, মোদী সরকারের অভিযোগ ছিল, 'মুসলিমদের বিরক্ত করতে পারে' এই অজুহাতে মহম্মদ আলি জিন্নাকে সন্তুষ্ট করতেই ৪টি স্তবক বাদ দেন নেহেরু। যদিও এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে কংগ্রেস।
সরকারি অনুষ্ঠানে-স্কুলে
নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পদ্ম পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান-সহ বিভিন্ন নাগরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে এই রাষ্ট্রগীত বাজানো হবে। যেসব অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থাকবেন, তাঁর আগমন ও প্রস্থানের সময় ‘বন্দে মাতরম’ বাজানো বা গাওয়া হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, সরকারি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কোনও বিদ্যালয়ে দিনের কাজ শুরু হওয়া উচিত রাষ্ট্রীয় গীত ‘বন্দে মাতরম’ দিয়ে।
জাতীয় সংগীত ও রাষ্ট্রীয় গীত
নির্দেশিকায় এটাও বলা হয়েছে যে, যদি একই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রগীত ও জাতীয় সঙ্গীত দু’টিই বাজানো হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথমে রাষ্ট্রীয় সংগীত এবং পরে জাতীয় সঙ্গীত বাজবে। যেখানে ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া বা বাজানো হবে, সেখানে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক। যদিও সিনেমা হলের মতো জনসমাগমস্থলে এই গান বাজলে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক নয়। আগে কেবল জাতীয় সঙ্গীতের জন্য, অর্থাৎ 'জন, গণ, মন'-এর জন্য দাঁড়ানো বাধ্যবাধকতামূক ছিল।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নয়া নির্দেশিকায় বলেছে, রাষ্ট্রীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম' বাজানোর আগে একটি ড্রামরোল বাজানো হবে। 'মৃদঙ্গ' বা ট্রাম্পেটের মতো একটি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে। মার্চ ড্রিলের সময়, গান শুরু হওয়ার জন্য থাকবে সাতটি ধাপ। সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয়গীত গাওয়া হবে।
নয়া নির্দেশিকায় বিতর্ক
তবে রাষ্ট্রীয় সংগীত ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নয়া ১০ পাতার নির্দেশিকায় ইতিমধ্যেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। সাদা পাতায় সরকারি নির্দেশ!কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এই নির্দেশ। কিন্তু কোনও লেটারহেড এবং স্বাক্ষর ছাড়াই সাদা পাতায় দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশ! যা নিয়েই বিতর্ক ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে সাদা পাতায় কী করে কোনও সরকারি নির্দেশ দেওয়া হতে পারে, তা নিয়ে!
'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ পূর্তি
প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্য়ায়ের লেখা 'বন্দে মাতরম'-ই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতৃভূমির প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের জন্য গৃহীত হয়েছিল। ১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বন্দে মাতরম' গানটি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালে বন্দে মাতরমের প্রথম দুটি স্তবক ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। এবার বন্দেমাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি। এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের থিমও ছিল বন্দেমাতরমের দেড়শত বছর পূর্তি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা নয়া নিয়মগুলি গানটি তৈরির ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। এই প্রথম কোনও সরকার বন্দে মাতরম গাওয়া বা বাজানোর জন্য একটি সরকারি প্রোটোকল জারি করল। কেউ যদি রাষ্ট্রীয় সংগীতের অসম্মান করে বা অন্যদের সম্মান করতে বাধা দেয়, তবে তার সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।
