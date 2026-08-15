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স্বাধীনতার ৮০ বছরে লালকেল্লায় ইতিহাস! এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাজল সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’

Vande Mataram: স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষে লালকেল্লায় এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে এই প্রথমবার জাতীয় সংগীতের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’ জাতীয় গানটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাজানো হয়। চলতি বছর গানটির ১৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে এবং সম্প্রতি এটিকে জাতীয় সংগীতের সমান আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 15, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:00 PM IST
স্বাধীনতার ৮০ বছরে লালকেল্লায় ইতিহাস! এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাজল সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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