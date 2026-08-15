/স্বাধীনতার ৮০ বছরে লালকেল্লায় ইতিহাস! এই প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাজল সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আয়োজিত উদযাপনে এই প্রথমবার জাতীয় সংগীত ‘জন গণ মন’-এর পাশাপাশি সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’ জাতীয় গানটি আনুষ্ঠানিকভাবে বাজানো ও পরিবেশন করা হল। ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসে আজ ধ্বনিত হল বন্দেমাতরমের সুর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'গার্ড অফ অনার' দিয়ে স্থলসেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনা এবং দিল্লি পুলিসের সুসজ্জিত যৌথ বাহিনী কুচকাওয়াজ অভিবাদন জানায়।
লালকেল্লার প্রধান আকর্ষণ ও উদযাপনের বিশেষ মুহূর্তগুলি
প্রধানমন্ত্রী মোদী লালকেল্লার প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সেনাবাহিনীর ব্যান্ড সুরের মূর্ছনায় সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশন করে। এর পরেই জাতীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ বাজানো হয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের তাৎপর্য তুলে ধরে জানান যে, স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার লালকেল্লায় জাতীয় গানটি বাজানো হল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ১৭২১ ফিল্ড ব্যাটারির পক্ষ থেকে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ১০৫ এমএম লাইট ফিল্ড গান দিয়ে ২১ বার তোপ দাগা হয়। পাশাপাশি, ভারতীয় বিমানবাহিনীর দুটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতার ওপর ফুলবৃষ্টি করা হয়। একটি হেলিকপ্টারে জাতীয় পতাকা এবং অন্যটিতে ‘বন্দে মাতরম’ লেখা বিশেষ পতাকা ঝোলানো ছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও এই গানের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। তিনি জানান, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ‘বন্দে মাতরম’ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে একটি গণসংগীতে পরিণত হয়েছিল।
‘বন্দে মাতরম’-এর আইনি সুরক্ষা ও নতুন আইন
এ বছর ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে, যা ভারতের জাতীয় চেতনায় এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সম্প্রতি এই গানটিকে ঘিরে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্প্রতি ‘জাতীয় সম্মান অবমাননা রোধ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬’-এ সম্মতি দিয়েছেন। এই সংশোধনী বিলের মাধ্যমে জাতীয় সংগীতের মতো ‘বন্দে মাতরম’ জাতীয় গানটিকেও দেশের সমতুল্য আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী, এখন থেকে জাতীয় গান গাওয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও বাধা সৃষ্টি বা বিঘ্ন ঘটালে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এমনকী জরিমানা বা জেলও হতে পারে।
‘বন্দে মাতরম’-এর জন্মকথা ও ইতিহাস
সরকারের প্রকাশিত একটি বিশেষ তথ্যপঞ্জি অনুযায়ী, গানটির গৌরবময় ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক- ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগানটি প্রথম রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটি স্বাধীনভাবে রচনা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এটি তাঁর বিখ্যাত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮-ই শতকের শেষভাগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ১৮৯৬ সালের অধিবেশনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এই গানটি গেয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে গানটি বিপ্লবীদের মনে আগুন জ্বেলেছিল, স্বাধীনতার ৮০ বছর পর লালকেল্লায় তার সম্পূর্ণ রূপের মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশন এবং আইনি স্বীকৃতি বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক বিরাট পাওনা।
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