/বন্দে মাতরম বিতর্ক গড়াল FIR পর্যন্ত! আইনি বিপাকে সোনিয়া-রাহুল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘বন্দে মাতরম’ বিতর্ক এবং সোনিয়া-রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এবার আইনি পদক্ষেপ। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের সময় বাধা সৃষ্টি করা এবং জাতীয় গানের অবমাননা করার অভিযোগে কংগ্রেস সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও আইনি চাপ ক্রমেই বাড়ছে। সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার দাবিতে দিল্লি পুলিসের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা পড়েছে, যার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
ঘটনার সূত্রপাত ও অভিযোগ
গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে দিল্লির এআইসিসি সদর দফতরে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়ার সময় কংগ্রেস নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারীদের দাবি অনুযায়ী, গানের প্রথম অংশ গাওয়ার পর সোনিয়া গান্ধী ইশারা করে এবং কথা বলে গানটি মাঝপথে থামানোর চেষ্টা করেন। এছাড়া, ওই অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধীর একটি ভিডিও ফুটেজ সামনে আসে, যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায় যে—"আমরা বন্দে মাতরম গাইছি না"।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শুভ শর্মা এবং দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবী কুনাল বিনায়ক যৌথভাবে আইপি এস্টেট থানায় একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন। সম্প্রতি পাস হওয়া ‘দ্য প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে জাতীয় গান অবমাননা বা ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টিকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। দিল্লি পুলিস অভিযোগটি আমলে নিয়েছে এবং আইনি দিকগুলো যাচাই করে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
বিভিন্ন রাজ্যে অভিযোগ ও বিক্ষোভ
কেবল দিল্লিতেই নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। কর্নাটকের মাঙ্গলুরের উরওয়া থানায় এবং ওড়িশার ভুবনেশ্বরে বিজেপির যুব মোর্চার (BJYM) পক্ষ থেকে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট ও অন্যান্য রাজ্যেও বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতাদের আক্রমণ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজস্থানের চিত্তোরগড়ের একটি জনসভায় এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, কোটি কোটি দেশবাসী টিভিতে এই দৃশ্য দেখেছেন এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আচরণ কোনোভাবেই ক্ষমাযোগ্য নয়। বিজেপির অন্যান্য শীর্ষ নেতারাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে সোনিয়া গান্ধীর নিঃশর্ত ক্ষমার দাবি জানিয়েছেন।
কংগ্রেসের সাফাই ও অবস্থান
বিজেপির আনীত সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছে যে, জাতীয় গান সম্পূর্ণ গাওয়ায় বাধা দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য বা চেষ্টা করা হয়নি। কংগ্রেসের দাবি, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই সোনিয়া গান্ধী মূলত তাঁর বসার জন্য একটি চেয়ারের ব্যবস্থা করার কথা বলছিলেন।
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