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বন্দে মাতরম বিতর্ক গড়াল FIR পর্যন্ত! আইনি বিপাকে সোনিয়া-রাহুল

Vande Mataram controversy: স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের সদর দফতরে ‘বন্দে মাতরম’ গান গাওয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগে সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিস অভিযোগটি আমলে নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। তবে কংগ্রেস সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:41 AM IST
বন্দে মাতরম বিতর্ক গড়াল FIR পর্যন্ত! আইনি বিপাকে সোনিয়া-রাহুল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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