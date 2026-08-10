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লালকেল্লায় লেখা হচ্ছে নতুন ইতিহাস: এবারই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে গাওয়া হবে বন্দে মাতরম, থিম ‘যুব শক্তি’

লালকেল্লার ইতিহাস এবার নতুন করে লেখা হচ্ছে! এই প্রথমবার স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার মূল সরকারি মঞ্চে গাওয়া হবে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম্’। ছাত্র আন্দোলনের আবহে এবারের উদযাপনের থিম রাখা হয়েছে ‘যুব শক্তি’। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 10, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:53 PM IST
লালকেল্লায় লেখা হচ্ছে নতুন ইতিহাস: এবারই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে গাওয়া হবে বন্দে মাতরম, থিম ‘যুব শক্তি’

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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