/লালকেল্লায় লেখা হচ্ছে নতুন ইতিহাস: এবারই প্রথম স্বাধীনতা দিবসে গাওয়া হবে বন্দে মাতরম, থিম ‘যুব শক্তি’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের আশিতম স্বাধীনতা দিবসে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চলেছে সমগ্র দেশ। দিল্লির লালকেল্লার মূল সরকারি উদযাপনে এবার যুক্ত হচ্ছে এক নয়া অধ্যায়। ইতিহাস গড়ে এই প্রথমবার লালকেল্লার জাতীয় মঞ্চ থেকে গাওয়া হতে চলেছে ভারতের জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম্’। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ২০২৬ সালের এই ঐতিহাসিক উদযাপনের মূল থিম বা ভাবনা নির্ধারণ করা হয়েছে ‘যুব শক্তি’। সম্প্রতি দেশজুড়ে ঘটে যাওয়া ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন ও সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক মহল।
প্রোটোকলে পরিবর্তন: জাতীয় সঙ্গীতের আগে ‘বন্দে মাতরম’
প্রতি বছর ১৫ অগাস্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং এরপর কেবল জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’ পরিবেশন করা হতো। কিন্তু বহু বছরের এই নিয়মে এবার বড় পরিবর্তনের নির্দেশনা এসেছে। নতুন সূচি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী পতাকা উত্তোলনের পরপরই সর্বপ্রথমে গাওয়া হবে জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম্’। এরপর নিয়ম মেনে বাজানো হবে জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন’।
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এই কালজয়ী দেশাত্মবোধক গানটির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্র সরকার জাতীয় গানের মর্যাদাকে পুনর্প্রতিষ্ঠা করতে একাধিক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এবারের স্বাধীনতা দিবসের প্রাতিষ্ঠানিক নিমন্ত্রণপত্রেও ‘বন্দে মাতরম্’-এর ছ’টি স্তবককেই বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই কেন্দ্র সরকার সরকারি কোনো অনুষ্ঠানে ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ও সময়সীমা প্রকাশ করেছিল। সেই নিয়ম অনুসারে, ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড বা ১৯০ সেকেন্ড সময়সীমার মধ্যে গানটির ছ’টি স্তবক পরিবেশন করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, জাতীয় পতাকার মতোই জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম্’-এর অবমাননা রুখতেও কঠোর শাস্তির বিধান রেখে সম্প্রতি সংসদে নতুন আইন পাস করিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার।
ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিতে ‘যুব শক্তি’ থিম
‘বিকশিত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে দেশের তরুণ সমাজের অবদানকে গুরুত্ব দিতেই এবারের উদযাপনের মূল ভাবনা করা হয়েছে ‘যুব শক্তি’। সম্প্রতি প্রশ্নফাঁস কাণ্ডকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তীব্র ছাত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। আন্দোলনের মুখে পড়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম কোনো পূর্ণ ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে জনরোষ ও চাপের মুখে পড়ে ইস্তফা দিতে হলো।
এমন পরিস্থিতিতে দেশের ছাত্র ও তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক বার্তা দিতেই কেন্দ্র এই নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও গণিত অলিম্পিয়াডে পদকজয়ী ১৯ জন কৃতী পড়ুয়া এবং দিল্লির বিভিন্ন সরকারি স্কুলের বিশেষ শিক্ষার্থীদের লালকেল্লায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
বিরোধী দলনেতার আসন ও ভিআইপি প্রোটোকল
অনুষ্ঠানে প্রটোকল বজায় রাখার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রতিরক্ষা সচিব আর কে সিং নিশ্চিত করেছেন যে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আইনি নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী দলনেতার পদটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদার সমতুল হওয়ায়, প্রটোকল মেনেই ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের ঠিক পরেই তাঁর বসার বিশেষ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।
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