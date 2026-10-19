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মণ্ডপে বাঁকুড়ার ছোঁয়া, তরুণ প্রজন্মের উন্মাদনা: সপ্তমীতে দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভে পুজোর জাদুতে মুগ্ধ প্রবাসীরা

এবার ৩৬তম বছরে পদার্পণ করল পূর্ব দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভের পুজো। এই পুজো প্রবাসীদের মন জয় করেছে এক অনন্য ও ঐতিহ্যমণ্ডিত আয়োজনের মাধ্যমে। ভিন রাজ্যে বসেও বাংলার প্রাচীন শিল্পকলা, সংস্কৃতির সুবাস এবং তারুণ্যের উদ্দীপনা যেভাবে এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, তা এককথায় অভূতপূর্ব।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Oct 19, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 08:02 PM IST
মণ্ডপে বাঁকুড়ার ছোঁয়া, তরুণ প্রজন্মের উন্মাদনা: সপ্তমীতে দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভে পুজোর জাদুতে মুগ্ধ প্রবাসীরা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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