/মণ্ডপে বাঁকুড়ার ছোঁয়া, তরুণ প্রজন্মের উন্মাদনা: সপ্তমীতে দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভে পুজোর জাদুতে মুগ্ধ প্রবাসীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিবছরের মতো এবছরও দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভে আয়োজন করা হয়েছে দুর্গোৎসবের। ঢাকে কাঠি পড়তেই দিল্লিবাসীও জমায়েত হয়েছে এই পুজো প্যান্ডেলে। একেবারে বাঙালিয়ানায় সেজে উঠেছে গোটা চত্ত্বর।
মণ্ডপসজ্জা ও থিম
দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভের এই দুর্গাপুজোটি ওই এলাকার ৩৬তম পুজো। এখানকার মণ্ডপ এবং পুরো চত্বরের সাজসজ্জা পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী 'জোড়বাংলা মন্দির'-এর আদলে তৈরি করা হয়েছে, যা বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, শিল্প ও ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলেছে।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরিবেশনা
সপ্তমীতে এই পুজো প্রাঙ্গণে কেবল দর্শনার্থীদের ভিড়ই নয়, বরং নানা আকর্ষণীয় ও জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ‘শক্তি নৃত্য’ দলের আকর্ষণীয় লাইভ পরিবেশনা এবং বঙালি কমেডির ব্যবস্থা রয়েছে, যা উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
জেন জি-র অংশগ্রহণ
পুজো কমিটির কালচারাল সেক্রেটারি ড. ভট্টাচার্য সপ্তমির দিনে জানান যে, বসুন্ধরা এনক্লেভের এই পুজোয় বাংলার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে এবং ছড়িয়ে দিতে ‘রেজ অব বেঙ্গল’ থিমের মাধ্যমে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হচ্ছে। এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব, নতুন প্রজন্মের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। জেন-জি ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা প্রতিবছর এই পুজোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তারা আধুনিক মনস্ক হওয়ার পাশাপাশি ৩২ বছর ধরে চলে আসা এই সংগঠনের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে সুন্দরভাবে ধরে রেখেছেন। তরুণ শিল্পীরা এখানে গান ও নাচের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভাও ফুটিয়ে তুলছেন।
সব মিলিয়ে, প্রবাসের মাটিতেও দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভের এই দুর্গোৎসব বাংলা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানুষের আবেগের এক অপূর্ব মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে, যেখানে সকলের আনন্দ ও উৎসাহ দেখার মতো।
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