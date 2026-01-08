Anil Agarwal son death: অকালে চলে গেল ছেলে, সম্পত্তির ৭৫% বিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বেদান্ত গোষ্ঠীর কর্ণধার ধনকুবের অনিল আগরওয়ালের...

Anil Agarwal son death: অকালে চলে গেল ছেলে, সম্পত্তির ৭৫% বিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বেদান্ত গোষ্ঠীর কর্ণধার ধনকুবের অনিল আগরওয়ালের...
Anil Agarwal Renews 75% Wealth Donation: ১৯৭৬ সালে পাটনার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া অগ্নিবেশ তৈরি করেছিলেন 'ফুজাইরা গোল্ড'। হিন্দুস্তান জিঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মাত্র ৪৯ বছরেই সব শেষ। অগ্নিবেশের অপূরণীয় স্বপ্ন পূরণ করবেন এবার তাঁর বাবা শিল্পপতি অনিল আগরওয়াল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় বলে, সন্তান শোকের থেকে বড় শোক আর কিছু নেই। সেরকমই ভয়ংকর শোক পেলেন শিল্পপতি তথা বেদান্ত রিসোর্সেস-এর চেয়ারম্যান (Vedanta Chairman) অনিল আগরওয়াল (Anil Agarwal)। তাঁর জীবনে নেমে এসেছে ঘন অন্ধকার, কারণ সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় তিনি তাঁর এক পুত্রকে হারিয়েছেন। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন তাঁর একমাত্র পুত্র অগ্নিবেশ আগরওয়াল (Agnivesh Agarwal)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তবে শেষরক্ষা হল না। ছেলের এই আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ আগরওয়াল পরিবার। তবে এই ব্যক্তিগত শোকের পাহাড় বুকে নিয়েই এক জনহিতকর সিদ্ধান্ত নিলেন বর্ষীয়ান এই শিল্পপতি।
জানা গেছে, একটি স্কিইং দুর্ঘটনায় আহত হন অনিল আগরওয়ালের ছেলে অগ্নিবেশ। তড়িঘড়ি নিউ ইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। পরিবার ভেবেছিল তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু আচমকাই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন বার্তায় অনিল আগরওয়াল একে জীবনের 'সবচেয়ে অন্ধকার দিন' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ছেলের তার বাবার আগে চলে যাওয়া নিয়তি হতে পারে না।"
১৯৭৬ সালে পাটনার এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া অগ্নিবেশ ছিলেন মেয়ো কলেজের ছাত্র। পরবর্তীকালে তিনি 'ফুজাইরা গোল্ড' তৈরি করেন এবং হিন্দুস্তান জিঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাবার মতে, সফল পেশাদার হওয়া সত্ত্বেও অগ্নিবেশ ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা, সংগীতপ্রিয় এবং একজন ক্রীড়াবিদ।
এই শোকের মুহূর্তেই অনিল আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, তিনি ও তাঁর স্ত্রী কিরণ আগরওয়াল তাঁদের উপার্জনের ৭৫ শতাংশেরও বেশি সম্পদ সমাজের জন্য দান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করবেন। তিনি বলেন, "অগ্নিবেশ চাইত ভারতের কোনো শিশু যেন অভুক্ত না থাকে, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। ভারতের আত্মনির্ভরতা নিয়ে ও খুব আশাবাদী ছিল। আমি ওর সেই স্বপ্ন এবং লক্ষ্যকেই এগিয়ে নিয়ে যাব।" ব্যক্তিগত অপূরণীয় ক্ষতি সত্ত্বেও, বেদান্ত পরিবারের হাজার হাজার তরুণ কর্মীকে নিজের সন্তানতুল্য মনে করে তাঁদের মাধ্যমেই অগ্নিবেশের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে চান অনিল আগরওয়াল।
