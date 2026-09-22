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সাবান-শ্যাম্পু-টুথপেস্টেও ‘ভেজ’ না ‘নন-ভেজ’, জানাতে হবে! নতুন নিয়ম কেন্দ্রের

Green for veg, red for non-veg: সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, প্রসাধনী ও অন্যান্য টয়লেট্রিজের প্যাকেটে ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান চিহ্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্র। নতুন নিয়মে নিরামিষ উপাদানের পণ্যে সবুজ ডট এবং নন-ভেজিটেরিয়ান উপাদানের পণ্যে লাল বা বাদামি ডট দিতে হবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 22, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:56 PM IST
সাবান-শ্যাম্পু-টুথপেস্টেও ‘ভেজ’ না ‘নন-ভেজ’, জানাতে হবে! নতুন নিয়ম কেন্দ্রের
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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সাবান-শ্যাম্পু-টুথপেস্টেও ‘ভেজ’ না ‘নন-ভেজ’, জানাতে হবে! নতুন নিয়ম কেন্দ্রের
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