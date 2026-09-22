/সাবান-শ্যাম্পু-টুথপেস্টেও ‘ভেজ’ না ‘নন-ভেজ’, জানাতে হবে! নতুন নিয়ম কেন্দ্রের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খাবারের প্যাকেটে ভেজিটেরিয়ান ও নন-ভেজিটেরিয়ান চিহ্নের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। এবার সেই ধরনের চিহ্ন দেখা যাবে সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট এবং বিভিন্ন প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজের প্যাকেটেও। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন নিয়ম এনে এই পণ্যগুলির প্যাকেজিংয়ে ভেজ বা নন-ভেজ চিহ্ন দেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে। কেন্দ্র Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011-এ সংশোধন করেছে। ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর বিজ্ঞপ্তির পর থেকেই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, নিরামিষ উৎসের উপাদান দিয়ে তৈরি পণ্যের প্যাকেটে সবুজ ডট এবং নন-ভেজিটেরিয়ান উৎসের উপাদান থাকা পণ্যে লাল ডট দিতে হবে।
কোথায় থাকবে এই চিহ্ন? কোন কোন পণ্যে লাগবে?
শুধু প্যাকেটে চিহ্ন থাকলেই হবে না। নির্দিষ্ট জায়গায় তা দিতে হবে। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, প্যাকেটের প্রধান প্রদর্শন অংশের উপরে এই চিহ্ন রাখতে হবে। ফলে দোকানে কেনাকাটার সময় প্যাকেট দেখেই পণ্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। নতুন নিয়মের আওতায় রয়েছে—সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, অন্যান্য প্রসাধনী, টয়লেট্রিজ বা ব্যক্তিগত পরিচর্যার পণ্য। অর্থাৎ, প্রতিদিন ব্যবহার করা একাধিক ব্যক্তিগত পরিচর্যার পণ্যের প্যাকেজিংয়েই এই তথ্য দেখা যাবে।
সরকারের এই সংশোধনের ফলে ক্রেতারা শুধুমাত্র উপাদানের তালিকা পড়ার উপর নির্ভর না করে প্যাকেটের নির্দিষ্ট চিহ্ন দেখেও পণ্যের ভেজিটেরিয়ান বা নন-ভেজিটেরিয়ান উৎস সম্পর্কে জানতে পারবেন। উল্লেখ্য, সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট ও প্রসাধনীতে এমন চিহ্ন ব্যবহারের বিষয়টি নতুন নয়। এর আগে Legal Metrology Rules-এর অধীনেও এ ধরনের বিধান ছিল। এবার ২০২৬ সালের সংশোধনের মাধ্যমে নিয়মটিকে নতুনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)