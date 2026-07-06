/E20 পেট্রোল ব্যবহার করলে মিলবে না গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের টাকা! কী বলল সরকার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। পেট্রোল-ডিজেলের উপরে নির্ভরতা কমিয়ে গোটা দেশ এখন বৈদ্যুতিক গাড়ির দিকে ঝুঁকছে। পাশাপাশি জ্বালানী হিসবে প্রচলন বাড়ছে E20 পেট্রেলের। এখন বাজারে রটেছে E20 পেট্রোল ব্যবহার করলে গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। আর এরকম ক্ষতি হলে ইন্স্যুরেন্সের টাকা মিলবে না। সত্যই কি তাই? কী বলছে সরকার?
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই দাবি নাকচ করে দিয়েছে সরকার। এক্সে হ্য়ান্ডেলে দেওয়া একটি সাম্প্রতিক পোস্টে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB) এই দাবিটি নাকচ করে দিয়ে বলেছে, E20 জ্বালানি ব্যবহার করলে গাড়ির ইন্স্যুরেন্স বা বিমার ক্লেইম) বাতিল হয়ে যেতে পারে, এমন দাবি কোনও ভিত্তি নেই। E20 জ্বালানি ব্যবহার করলেও মোটর ইন্স্যুরেন্স পলিসি সম্পূর্ণ বৈধ থাকবে। এই ধরণের খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সবসময় অফিসিয়াল বা সরকারি উৎসের ওপর ভরসা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
Some social media posts are claiming that using E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2026
This claim is #FAKE
Motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel.
Always verify such claims through official sources before… pic.twitter.com/XufhIQ7xI2
সম্প্রতি এমনও কথা শোনা গিয়েছিল, E20 জ্বালানির কারণে যদি কোনও গাড়ির ক্ষতি হয় তাহলে আইসিআইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্সসেই বিমার দাবি মানবে না। কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়ছে, E20 জ্বালানি ব্যবহার করলেও মোটর ইন্স্যুরেন্স পলিসি সম্পূর্ণ বৈধ থাকবে। পুরনো গাড়িগুলোতে E20 জ্বালানি ব্যবহার করাকে আমরা কোনো 'অবহেলা' বা গাফিলতি হিসেবে গণ্য করি না বরং আমরা E20 জ্বালানিকে পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ হিসেবেই মনে করি। পলিসির ওপর ভিত্তি করে আমাদের ইন্স্যুরেন্স পলিসিগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, চুরি, মালিক-চালক ও সহযাত্রীদের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা এবং থার্ড-পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ কভার করে।
আইসিআইসিআই তরফে আরও বলা হয়েছে, দুর্ঘটনা বা চুরির মতো যে সমস্ত বিষয় পলিসির আওতাভুক্ত, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই বিমার ক্লেইম গ্রহণ করা হয়। গাড়িতে কী ধরণের জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিমা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধানয়। সেই অনুযায়ী, সাধারণ জ্বালানি ব্যবহার করলে একটি বিমার দাবি যেভাবে গ্রাহক পেয়ে থাকেন, E20 জ্বালানি ব্যবহার করলেও ঠিক একইভাবে পাবেন।
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