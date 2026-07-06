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E20 পেট্রোল ব্যবহার করলে মিলবে না গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের টাকা! কী বলল সরকার?

E20 Petrol: এই ধরণের খবরের সত্যতা যাচাই করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সবসময় অফিসিয়াল বা সরকারি উৎসের ওপর ভরসা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 06, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:23 PM IST
E20 পেট্রোল ব্যবহার করলে মিলবে না গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের টাকা! কী বলল সরকার?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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E20 পেট্রোল ব্যবহার করলে মিলবে না গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের টাকা, কী বলল সরকার?
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