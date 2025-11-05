English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

VIBGYOR Chit fund agent: ভিবিজিয়োর চিটফান্ডে ভয়ংকর আপডেট! 'প্রতারক' মালিক বেকসুর খালাস, ক্ষোভ-রাগে জেলেই আত্মঘাতী এজেন্ট...

Odisha Chit fund: ভিবজিওর সংস্থার হয়ে ওই এজেন্ট ওড়িশায় কাজ করতেন, সেই সংস্থার মালিক তথা ডিরেক্টর রাজা ভদ্র-সহ অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 5, 2025, 09:34 PM IST
VIBGYOR Chit fund agent: ভিবিজিয়োর চিটফান্ডে ভয়ংকর আপডেট! 'প্রতারক' মালিক বেকসুর খালাস, ক্ষোভ-রাগে জেলেই আত্মঘাতী এজেন্ট...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ওড়িশার কটকের (Cuttack Jail) জেলে এক চিট ফান্ডের (Chit Fund agent) এজেন্টের আত্মহত্যার অভিযোগ ঘিরে বড়সড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যে ভিবজিওর নামে চিটফান্ডের হয়ে ওই এজেন্ট কাজ করতেন, সেই সংস্থার বিরুদ্ধে ওড়িশার ইকোনোমিক অফেন্স উইং তদন্ত চালিয়েছে। সম্প্রতি ওড়িশা আদালত পবিত্র সাহু (৪৪) নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১০ বছরের জেলের সাজা ঘোষণা করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টি নিয়ে যেসব রাজ্যে চিট ফান্ডকে কেন্দ্র করে বড়সড়ক আর্থিক দুর্নীতি ঘটেছিল সেসব জায়গায় একটা মাথা বাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে প্রাথমিকভাবে জেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

গোটা দেশে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি একদশক আগে সামনে এলেও এই প্রথম কোন আদালত কোন এজেন্টকে সাজা দিল বলে মনে করছেন আইনজীবিরা। আর প্রতিবেশী রাজ্যে এক এজেন্টের চিটফান্ড কাণ্ড সাজার ঘোষণায় আরও আতঙ্ক ছড়িয়েছে এ রাজ্যে। কারণ যে ভিবজিওর সংস্থার হয়ে ওই এজেন্ট ওড়িশায় কাজ করতেন, সেই সংস্থার মালিক তথা ডিরেক্টর রাজা ভদ্র-সহ অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে এখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওড়িশার আদালত সেই সংস্থার বিরুদ্ধে মামলায় ডিরেক্টর বা কোনও পদে না থাকা স্রেফ একজন এজেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করে দশ বছর সাজা দিয়ে দেওয়ায় বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এর ফল কী হতে পারে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী, তথা সিপিএম রাজ্য সভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, একদিকে জেল হেফাজতে মৃত্যু আর অন্যদিকে চিটফান্ডের ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না করে শুধু একজন এজেন্টকে সাজা দিয়ে দেওয়া -- এই দুটি বিষয়ে আমরা নজরে রাখছি। আমরা ওড়িশা আদালতে গিয়েই এই ব্যাপারে মামলা দায়ের করতে প্রস্তুতি নিচ্ছি। 

বেআইনি অর্থ লগ্নি সংস্থা বা চিটফান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ২০১৫ সালে উড়িষ্যা রাজ্য যে নিজস্ব আইন চালু করেছিল, প্রায় একইভাবে এই রাজ্যও সেই নতুন আইন তৈরি হয়। আর ফিবজিওর সংস্থার বিরুদ্ধে একদিকে যেমন ওড়িশা রাজ্যের নিজস্ব আইনে তদন্ত চলে ও বিচার হয়, এ রাজ্যের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা তদন্ত চালাচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, আমরা এ রাজ্যে ছাড়াও ওড়িশা, ঝাড়খন্ড গিয়েও এইসব চিটফান্ডের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালাচ্ছি। ওড়িশায় যে আইনে সাজা দেওয়া হয়েছে সেই আইনে এ রাজ্য সাজা দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু ডিরেক্টর বা অন্যান্য পরাধীকারীদের ছেড়ে একজন এজেন্টকে সাজা দেওয়ার ঘটনাটা সে রাজ্যের পুলিশের একটা নতুন অভিসন্ধি কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাই আমরা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আইনি পথে বিষয়টি হ্যান্ডেল করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

আরও পড়ুন: West Bengal Freeship Scholarship: রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ফার্মেসি পড়তে পারবেন বিনা খরচেই! মিলছে ফর্ম, ফিলাপ করবেন কী ভাবে জানুন...

আরও পড়ুন: Couple got 180yrs jail in Kerala: মাথায় CCTV, মায়ের সামনেই সত্‍বাবার সঙ্গে মুখমেহনে বাধ্য কিশোরী! কলঙ্কিত কেরালা... 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Chit fundchit fund agentVibgyor Chit fundOdisha Chit fundCuttack jailcrime newsChit fund bengal
পরবর্তী
খবর

Bihar JDU leader's death: ভোটের মুখেই বীভত্‍স বিহার! মিলল মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ নেতার দেহ, এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্ত্রী-মেয়েও... আতঙ্ক...
.

পরবর্তী খবর

Mira Nair's Son Becomes NYC Mayor: মীরার ক্যামেরা বারবার বলিষ্ঠ প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে পর্দ...