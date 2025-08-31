MadhyaPradesh Dangerous Video:হেলমেট না পরায় পেট্রোল দিতে অস্বীকার! রাগে রাইফেল থেকে নাগাড়ে গুলি...

MadhyaPradesh Dangerous Video:হেলমেট না পরায় পেট্রোল দিতে অস্বীকার! রাগে রাইফেল থেকে নাগাড়ে গুলি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হেলমেট না পরায় বাইক আরোহীকে পেট্রল দিতে অস্বীকার করায় মধ্যপ্রদেশের ভিন্দে এক পেট্রল পাম্প কর্মীকে গুলি করে আহত করেছে দুই দুষ্কৃতী। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ পালন করতে গিয়েই এই হামলার শিকার হলেন তিনি।
बिना हेलमेट पेट्रोल नही दिया,तो कर दी अंधाधुंध फायरिंग,
गोली लगने से पंप मालिक हुआ घायल।
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है अभी कुछ दिन पूर्व विधायक जी द्वारा कलेक्टर बंगले पर उत्पात मचाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें मध्य प्रदेश में आज इन स्थितियों को… pic.twitter.com/Thv6o1kWXy
— Ashok Sharma(Bade Bhaiya) (@AshokKSharmaBLS) August 30, 2025
পুরো ঘটনা:
শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ ভিন্দ-গোয়ালিয়র ন্যাশনাল হাইওয়ে (NH-719)-এর সাভিত্রী লোধি পেট্রল পাম্পে কাজ করছিলেন ৫৫ বছর বয়সী তেজ নারায়ণ নারওয়ারিয়া। সে সময় হেলমেটবিহীন দুই বাইক আরোহী তাঁর কাছে পেট্রল নিতে আসে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মেনে তিনি তাদের পেট্রল দিতে অস্বীকার করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই দুই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। তেজ নারায়ণ তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এটি জেলা শাসকের নির্দেশ এবং এই নিয়ম মানা তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক।
কিন্তু এতেও তাদের রাগ না কমলে, তারা গালিগালাজ শুরু করে এবং হঠাৎই গুলি চালায়। একটি গুলি তেজ নারায়ণের হাতে লাগে। পাম্পের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, একজন পিস্তল দিয়ে এবং অন্যজন রাইফেল দিয়ে গুলি চালাচ্ছে। একাধিক রাউন্ড গুলি ছোড়ার ফলে পাম্পের অন্যান্য কর্মচারীরা আতঙ্কিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য লুকিয়ে পড়েন।
হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর তেজ নারায়ণকে প্রথমে ভিন্দ জেলা হাসপাতালে এবং পরে গোয়ালিয়রের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।
