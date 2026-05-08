English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • দেশ
  • Vijay become Chief Minister: সিনেমাকেও হার মানাবে বাস্তবের এই ক্লাইম্যাক্স, তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন বিজয়?

Vijay become Chief Minister: সিনেমাকেও হার মানাবে বাস্তবের এই ক্লাইম্যাক্স, তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন বিজয়?

Vijay TVK Government Formation Tamil Nadu: রুপোলি পর্দা থেকে এবার গদিতে! ১১৮ বিধায়কের সমর্থন নিশ্চিত করে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন বিজয়। আগামীকাল সকাল ১১টায় শপথ নেওয়ার সম্ভাবনা। শেষ হলো ৬২ বছরের দ্রাবিড় আধিপত্য।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 8, 2026, 09:04 PM IST
Vijay become Chief Minister: সিনেমাকেও হার মানাবে বাস্তবের এই ক্লাইম্যাক্স, তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন বিজয়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের দক্ষিণী রাজনীতির চিত্রনাট্য যে কোনও সিনেমার চেয়েও রোমাঞ্চকর হতে পারে, তা আবারও প্রমাণ করলেন তামিলনাড়ুর সুপারস্টার থালাপতি বিজয়। শুক্রবার বিকেলে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর.ভি. আরলেকারের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি পেশ করলেন ‘তামিলগা ভেট্রি কাজাগম’ (TVK) প্রধান। রাজ্যপালকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর হাতে এখন প্রয়োজনীয় ১১৮ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল সকাল ১১টায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন বিজয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Suvendu Adhikari Networth: পড়াশোনায় তুখোড়, রাজনীতিতেও 'জায়ান্ট কিলার', 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দু মোট কত সম্পত্তির অধিকারী?

গতকালের সকালটা শুরু হয়েছিল এক অদ্ভুত জল্পনায়—যেখানে চিরশত্রু DMK এবং AIADMK-র জোটের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু বেলা গড়াতেই পাশা উল্টে যায়। গত মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে ২৩৪টি আসনের মধ্যে ১০৮টি আসন জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছিল বিজয়ের নতুন দল TVK। কিন্তু সরকার গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮-র ম্যাজিক ফিগার থেকে ১০ ধাপ দূরে থমকে ছিল তারা। রাজ্যপাল আরলেকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, সমর্থনের উপযুক্ত চিঠি ছাড়া তিনি বিজয়কে সরকার গড়তে ডাকবেন না।

বিজয়কে সমর্থন জোগাতে বড় ভূমিকা পালন করল কংগ্রেস। ডিএমকে-র সঙ্গ ত্যাগ করে তারা বিজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে ৫ জন বিধায়ককে নিয়ে। তবে শর্ত একটাই—বিজয় বা তাঁর দল কোনও ‘সাম্প্রদায়িক’ শক্তির (পড়ুন বিজেপি) সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে না। এছাড়াও বামপন্থী দল (CPI ও CPM) এবং ভিসিকে (VCK) শেষ মুহূর্তে বিজয়কে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও বামেরা জানিয়েছে তারা মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে না, বরং ‘বাইরে থেকে’ সমর্থন দেবে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুটি মন্ত্রী পদের দাবি জানানো হয়েছে বলে খবর।

আরও পড়ুন- Operation Sindoor: ৩ দফা রণকৌশলের জোর, ৮৬ ঘণ্টার মধ্যেই 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ধুলোয় মিশল পাক দম্ভ

বিজয়ের এই জয় কেবল একটি নির্বাচনী সাফল্য নয়, এটি তামিলনাড়ুর রাজনীতির এক নতুন যুগের সূচনা। গত ৬২ বছর ধরে এই রাজ্যে যে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র দ্বিমেরু আধিপত্য ছিল, তা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আম্মা (জয়ললিতা) ও মুথুভেল করুণানিধির উত্তরসূরিদের টেক্কা দিয়ে এক অভিনেতা থেকে জননেতা হওয়া বিজয়ের এই উত্থানকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ‘বিপ্লব’ হিসেবে দেখছেন।

পুরো নাটকে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও বিজেপি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের মুখপাত্র নারায়ণ তিরুপতি জানিয়েছেন, "এটি একটি খণ্ডিত জনাদেশ ছিল। সংখ্যা না থাকলে রাজ্যপাল কাউকে ডাকতে পারেন না। এখানে চাপের কোনও বিষয় নেই, সবটাই গণতান্ত্রিক উপায়ে হচ্ছে।" রাজভবনের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় এখন পুরো তামিলনাড়ু। আগামীকাল সকাল ১১টায় যদি বিজয় শপথ নেন, তবে তামিল রাজনীতির রূপালি পর্দা আর বাস্তবের মাটি এক হয়ে যাবে এক নতুন ‘হ্যাপি এন্ডিং’-এ।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Vijay TVK majorityTamil Nadu Chief Minister VijayTVK vs DMK118 MLAs support VijayRV Arlekar Governor
পরবর্তী
খবর

Operation Sindoor: কোনও প্রমাণ আছে? অপারেশন সিঁদুর নিয়ে মিথ্যা প্রচারে মোক্ষম জবাব সেনার
.

পরবর্তী খবর

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবেন? বিরাট বড় ক...