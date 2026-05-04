Tamil Nadu Election Results 2026: ৫০ বছরের দ্রাবিড় রাজনীতির মহাসন্ধিক্ষণ: বিজয় ঝড়ে উড়ে গেল DMK, AIADMK: স্ট্যালিন যুগের পর এবার 'থালাপতি' রাজ

Tamil Nadu Election Results 2026: ৫০ বছরের দ্রাবিড় রাজনীতির মহাসন্ধিক্ষণ: বিজয় ঝড়ে উড়ে গেল DMK, AIADMK: স্ট্যালিন যুগের পর এবার 'থালাপতি' রাজ
Thalapathy Vijay TVK: বিজয় নিজে পেরাম্বুর এবং তিরুচিরাপল্লী- দুই আসন থেকেই জয়ের পথে। টিভিকে যদি কোনো কারণে প্রয়োজনীয় আসন না পায়, তবে কংগ্রেস তাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। যদিও বর্তমান ট্রেন্ড বলছে বিজয়ের কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২১-র পর ২০২১ সালে ফের তামিলনাড়ুর ক্ষমতায় আসে ডিএমকে। ২০২৬-এ সুপারস্টার বিজয়ের নতুন দল রাজনীতির ময়দানে নামায় অনেকেই মনে করেছিল যে, বিজয় ডিএমকে-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে জোট বাঁধবে। কিন্তু সব জল্পনায় জল ঢেলে অভিনেতা একাই নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে বিজয়ের স্টারডম যে ভোট ময়দানে ভালোই প্রভাব ফেলবে, তা সবাই ভালোই বুঝে গিয়েছিল। সেই সব আশঙ্কাই সত্যি হল। ১৫১টি আসনে একাই এগিয়ে বিজয়। অর্থাৎ, তিনি একাই সরকার গড়ার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছেন।
এম.কে. স্ট্যালিন এবং তাঁর দল ডিএমকে (DMK) বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। তারা মাত্র ৩৬ থেকে ৫০টি আসনে এগিয়ে আছে। এমনকী স্ট্যালিন নিজের আসন কোলাথুরে পিছিয়ে আছেন বলে জানা যাচ্ছে, যা সবচেয়ে বড় ধাক্কা। তবে তাঁর ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন নিজের আসনে এগিয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলের পতনের পাশাপাশি তামিলনাড়ুতেও ডিএমকে সরকারের ভরাডুবি হল। মোট ২৩৪ আসনে বিধানসভা লড়াইয়ে নামে DMK, AIADMK এবং TVK। আর সরকার গঠনের জন্য ম্যাজিক ফিগার হল ১১৮টি আসন। সেখানে বিজয় একাই ১৫১ আসন সরকার গড়বেন। বিজয় নিজে পেরাম্বুর এবং তিরুচিরাপল্লী—দুই আসন থেকেই জয়ের পথে।
আরও পড়ুন:Medicine Shop Strike: দেশ জুড়ে বন্ধ থাকবে সমস্ত ওষুধের দোকান: বাংলায় কবে-কতক্ষণ-কেন? জেনে নিন সব
২০২৬-এ তামিলনাড়ুর ত্রিমুখী লড়াই
তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে গত ৫০ বছর ধরে রাজত্ব করেছে দুটি দল—দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (DMK) এবং অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (AIADMK)। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে সেই চেনা সমীকরণ বদলে যায়। দক্ষিণের জনপ্রিয় নায়ক বিজয়ের নতুন দল 'তামিলগা ভেট্টি কাঝাগম' (TVK) এবার নির্বাচনী ময়দানে বড় ধাক্কা দেয়। এতদিন ভোট মানেই ছিল দুই দ্রাবিড় দলের লড়াই। গত ৫০ বছর ধরে তামিলনাড়ুর ক্ষমতা এই দুই প্রধান দ্রাবিড় দলের হাতেই ঘুরেফিরে এসেছে। কিন্তু এবার অভিনেতা বিজয় আসায় লড়াইটা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ত্রিমুখী।
তামিল রাজনীতির এক্স ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিজয়
তামিল সিনেমার অন্যতম বড় জনপ্রিয় তারকা বিজয়। তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তাই রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এছাড়াও বিজয় মূলত রাজ্যের নতুন ভোটার এবং তরুণদের ওপর ভরসা করে ছিলেন। তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো বেশ আকর্ষণীয়, মহিলাদের মাসে ২,৫০০ টাকা করে সাহায্য এবং বছরে ৬টি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিনামূল্যে। যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ও ইন্টার্নশিপের বিশেষ সুযোগ। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন তিনি।
তামিলনাড়ুর একটি বিশাল অংশ তরুণ ভোটার, যারা দীর্ঘদিনের ডিএমকে (DMK) এবং এআইএডিএমকে (AIADMK) সংঘাত দেখে ক্লান্ত। বিজয়ের বিশাল 'ফ্যান বেস' বা ভক্ত সংখ্যা মূলত এই তরুণদের নিয়ে গঠিত। এই তরুণ ভোটাররা আগে হয়তো কোনো একটি বড় দলকে ভোট দিত, কিন্তু এখন তারা বিজয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ায় বড় দলগুলোর 'ভোটব্যাঙ্কে' সরাসরি টান পড়ে।
২০২৬-এ ভোটদানে ঐতিহাসিক রেকর্ড:
তামিলনাড়ুতে এবারে ভোটদানের রেকর্ডও নজির গড়েছে। ২০২১ সালের পর ২০২৬-এ ৮৫.১৫% ভোট পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে কারুর (Karur) এবং ভীরাপান্ডি (Veerapandi) কেন্দ্রে (প্রতিটিতে প্রায় ৯৩.৪%)। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে পলায়ামকোট্টাই (Palayamkottai) কেন্দ্রে (প্রায় ৬৯%)।
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৭২.৮১%। সেই তুলনায় এবার ভোটদানের হার প্রায় ১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের নির্বাচনে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৮৬.২% মহিলা এবং ৮৩.৯৬% পুরুষ ভোট দিয়েছেন।
SIR-এর প্রভাব
বাংলার মত তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, এসআইআরের কারণেই সেখানে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২০২১-এর বিধানসভায় কে জিতেছিলেন?
২০২১ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে এক বিশাল রাজনৈতিক রদবদল ঘটেছিল। দীর্ঘ ১০ বছর পর এআইএডিএমকে-কে (AIADMK) ক্ষমতাচ্যুত করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছিল এম. কে. স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ডিএমকে (DMK)। প্রয়াত নেতা এম. করুণানিধির মৃত্যুর পর এটিই ছিল দলের প্রথম বড় জয়।
সেই নির্বাচনে তামিলনাড়ুর ভোটাররা পরিবর্তনের পক্ষে স্পষ্ট রায় দিয়েছিলেন। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গিয়েছিল-- ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন 'সেক্যুলার প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স' মোট ১৫৯টি আসনে জয়ী হয়েছিল। ডিএমকে এককভাবে পেয়েছিল ১৩৩টি। এআইএডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন জোট মাত্র ৭৫টি আসনে থমকে গিয়েছিল। এর মধ্যে এআইএডিএমকে এককভাবে পেয়েছিল ৬৬টি আসন।
আরও পড়ুন:Judge Death: স্ত্রীর অকথ্য অত্যাচার; রাতে কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে ফোন: আমি আর পারছি না, সকালেই আত্মঘাতী তরুণ জজ
ভোটের ব্যবধান কী ছিল:
ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে-র মধ্যে ভোটের শতাংশের পার্থক্য ছিল মাত্র ৪.৪১%। ডিএমকে পেয়েছিল মোট ভোটের প্রায় ৩৭.৭%, আর এআইএডিএমকে পেয়েছিল প্রায় ৩৩.২৯%। জয়ী জোট তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে প্রায় ২৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৫২৯টি ভোট বেশি পেয়েছিল।
তামিলনাড়ুতে স্ট্যালিন যুগের অবসান:
সেই নির্বাচনের মাধ্যমেই তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে 'স্ট্যালিন যুগ'-এর সূচনা হয়েছিল। টানা দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা এআইএডিএমকে-র বিদায় এবং ডিএমকে-র এই প্রত্যাবর্তন দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এইবারে সেই স্ট্যালিন যুগেরও অবসান ঘটে গেল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)