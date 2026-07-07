/মোট ৪৫ দিনে কীভাবে ৭০ বার চুরি, রাম মন্দিরের প্রণামী তছনছ তদন্তে চাঞ্চলকর তথ্য SIT হাতে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাম মন্দিরের প্রণামীর টাকা চুরিকাণ্ডের তদন্তে নেমে চোখ কপালে উঠল স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের। নজরদারির গাফিলতির কারণে ৪৫ দিনে ৭০ বার চুরি হয়েছে। মন্দির চত্বরের একাধিক প্রণামী বাক্সের চাবি থাকত মূল অভিযুক্ত রামশঙ্কর যাদব ওরফে টিনুর কাছে। ওই চাবি রাখার কোনও লিখিত অনুমতি টিনুকে দেওয়া হয়নি।
এসআইটির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, টিনু তাঁর ভাগ্নে মণীশ যাদবের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল মন্দিরে। আর এখানেই মূল রহস্য। মণীশকে মূলত অনুদানের টাকা গোনার দায়িত্বে রাখা হয়েছিল। এসআইটির রিপোর্টে টাকা গোনার দায়িত্বে থাকা সুভাষ শ্রীবাস্তবকেও দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে সুভাষের উপস্থিতিতেই টাকা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।
তদন্ত কমিটি প্রথম যে পয়েন্ট করেছে সেটি হল, টাকা গোনার সময়েই টাকার বান্ডিল সরিয়ে ফেলা হত। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছে ৪৫ দিনের মধ্যে মোট ৭৭ বাস টাকা সরানো হয়েছে।
তদন্তে এসআইটির হাতে এসেছে ২০২৬ সালের ২৭ এপ্রিল এবং তার পরবর্তী ৪৫ দিনের সিসিটিভি ফুটেজ। ফলে, ওই সময়ের আগেও প্রণামীর টাকা চুরি হয়েছিল কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। এসআইটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অল্প দিনের ফুটেজ পাওয়ার কারণে চুরির মোট ঘটনা কতবার ঘটেছে বা প্রকৃতপক্ষে কত টাকা চুরি হয়েছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।
রিপোর্টে বলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো ঠিকমতো মেনে না চলার কারণেই এই অপরাধগুলো ঘটেছে। যেমন—ভেতরে ঢোকার সময় তল্লাশি বা স্ক্রিনিং করা, বাধ্যতামূলক দেহ তল্লাশি, নির্দিষ্ট পোশাক বিধি (ড্রেস কোড) মেনে চলা, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সাথে রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা, হুন্ডি বা দানপাত্র অনুযায়ী আলাদা করে টাকা গোনা, নোটের মান অনুযায়ী (যেমন ১০০ বা ৫০০ টাকার নোট) হিসাব রাখা এবং সঠিক নজরদারির মতো ব্যবস্থাগুলো নাকি সেখানে ছিলই না। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, ট্রাস্ট এবং ব্যাংকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি।
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