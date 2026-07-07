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মোট ৪৫ দিনে কীভাবে ৭০ বার চুরি, রাম মন্দিরের প্রণামী তছনছ তদন্তে চাঞ্চলকর তথ্য SIT হাতে

Ram Mandir Donation Theft Row:রিপোর্টে বলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো ঠিকমতো মেনে না চলার কারণেই এই অপরাধগুলো ঘটেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 07, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:48 PM IST
মোট ৪৫ দিনে কীভাবে ৭০ বার চুরি, রাম মন্দিরের প্রণামী তছনছ তদন্তে চাঞ্চলকর তথ্য SIT হাতে
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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