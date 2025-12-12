English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

WATCH Bihar Woman Viral VDO: বীভত্‍স! রাতের ট্রেনের ১৯র যুবতী একা টয়লেটে যেতেই হামলে পড়ল হিংস্র হায়নার দল... তারপর...?

Bihar Woman faced terrific experience in train: সেই চরম মুহূর্তে তিনি নিজেকে কতটা অসহায় মনে করছিলেন। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রেলের হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এ ডায়াল করেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 12, 2025, 10:05 PM IST
WATCH Bihar Woman Viral VDO: বীভত্‍স! রাতের ট্রেনের ১৯র যুবতী একা টয়লেটে যেতেই হামলে পড়ল হিংস্র হায়নার দল... তারপর...?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের কাটিহার জংশনের একটি চাঞ্চল্যকর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যে ভিডিয়ো দেখে নেটপাড়া উত্তাল। ট্রেনে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও উদ্বেগ বেড়েছে ওই ভিডিয়ো দেখে। একা ভ্রমণ করার সময় এক তরুণী এই ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনটি হঠাৎ থামার পর হঠাত্‍ একদল পুরুষ মানুষ তাঁর কামরায় ঢুকে পড়ে, তিনি ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

কী ঘটেছিল আসলে

ওই তরুণীর বর্ণনা অনুযায়ী, ট্রেনটি কাটিহার জংশনের কাছে থামার পরই প্রায় ৩০-৪০ জন যুবক চেঁচামেচি করতে করতে এবং ধাক্কাধাক্কি করতে করতে কামরায় ঢুকে পড়ে। সেই সময় তিনি শৌচাগারের ভেতরে ছিলেন।

তিনি যখন বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করেন, তখন দেখেন পুরো দরজাটি ভিড়ে আটকে আছে। নড়াচড়া করার কোনও জায়গা নেই এবং বাইরে বেরনোর কোনো উপায় নেই, ফলে তিনি ভেতরেই আটকে পড়েন এবং কী ঘটতে পারে সেই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

ভাইরাল ক্লিপটিতে টেক্সট ওভারলেতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই চরম মুহূর্তে তিনি নিজেকে কতটা অসহায় মনে করছিলেন। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রেলের হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এ ডায়াল করেন। জানা যায়, পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার সময় তাঁর গলা কাঁপছিল।

তাঁর স্বস্তির বিষয় হলো, সাহায্য দ্রুত এসেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (RPF)-এর একটি দল কামরায় পৌঁছে যায়। তাঁরা ভিড় সরিয়ে দেন, দরজা পরিষ্কার করেন এবং তাঁকে নিরাপদে তাঁর আসনে ফিরিয়ে দেন। ভিডিয়োতে দ্রুত ও শান্তভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ায় আরপিএফ কর্মীদের প্রশংসা করা হয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আর খারাপ হতে দেয়নি।

ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

দর্শকরা দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করলেও, এই ঘটনাটি অনলাইনে একটি বৃহত্তর আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেক মন্তব্যকারী বলেছেন যে, একা ভ্রমণ করার সময়, বিশেষ করে গভীর রাতে বা ভিড়ের এলাকায়, অসংখ্য নারী যাত্রী এই ধরনের ভয়ের সম্মুখীন হন।

বেশ কিছু লোক সমাজমাধ্যমের পাতায় উত্তর দিয়েছেন যে, যদিও জরুরি হেল্পলাইন এবং আরপিএফ দলগুলি কার্যকর বলে প্রমাণিত হচ্ছে, তবুও এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে প্রথমে না ঘটে, তার জন্য আরও শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

হরিয়ানার হায়না: 

এর আগে, চলন্ত ট্রেনের ফাঁকা কামরায় গণধর্ষণ! এই ঘটনা যেন সেই হরিয়ানার ঘটনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনছিল, যেখানে ৩ জন মিলে গণধর্ষণ করে এক তরুণীকে। নির্যাতনের পর শেষে চলন্ত ট্রেন থেকে রেললাইনের উপর ছুঁড়ে ফেলা হয় নির্যাতিতাকে। যার জেরে পা হারান নির্যাতিতা। ভয়ংকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানায়। 

৩৫ বছরের ওই তরুণী ২৪ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। তারপর তাঁর আর কোনও খোঁজ ছিল না। শেষে তাঁকে রেললাইনের উপর উদ্ধার করা হয়। ওই তরুণী পুলিসকে জানিয়েছেন, পানিপথ স্টেশনে এক ব্যক্তি তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ওই ব্যক্তি তাঁকে বলেন যে, তাঁর স্বামী ওই ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।

তিনি তাঁর কথা শুনে ওই ব্যক্তির পিছু নেন। শেষে একটি মালবালী ট্রেনের ফাঁকা কামরায় ওই ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে। তার সঙ্গে আরও ২ জন যোগ দেয়। তারাও তাঁকে ধর্ষণ করে। এরপর সোনিপাতের কাছে রেললাইনের উপর তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অভিযুক্তরা। যার জেরে তাঁর পা খোওয়া যায়। নির্যাতিতার কান্না শুনে ছুটে আসেন আশপাশের দোকানদার থেকে অন্যান্য মানুষজন। তাঁরাই তাঁকে উদ্ধার করেন। রেল পুলিসকে খবর দেন। 

আরপিএফ এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রেললাইনের সুইচে আটকে যাওয়ায় তাঁর পা কেটে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই তরুণী। এদিকে ২৬ জুন স্ত্রীর নামে মিসিং ডায়েরি করেন নির্যাতিতার স্বামী। সেই ডায়েরির ভিত্তিতেই ওই তরুণীর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিস। তখনই আরপিএফ-র কাছে নির্যাতিতা তরুণীর সম্পর্কে জানতে পারে পুলিস। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সিট গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

আরও পড়ুন: BIG decision on Adhar Card: আধার নম্বর ব্যবহার করে তৈরি আপনার সব জরুরি নথি বাতিল? নতুন আতঙ্কের পদধ্বনি... সত্যিই?

আরও পড়ুন: SIR BIG BIG UPDATE: আজই শেষ নয়! বাড়ল SIR ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা! কবে, কোথায় জেনে নিন...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
viral videovideobiharkatiharWomen helplineBihar woman alone in trainKatihar junctionRPFBihar woman in ToiletShocking experience
পরবর্তী
খবর

UP man claims Red Fort, Agra Fort and Qutub Minar ownership: 'আমি-ই লালকেল্লা, আগরা ফোর্ট ও কুতুব মিনারের মালিক!' PMO-তে জমা পড়েছে চিঠি... কে এই ব্যক্তি? মুঘলদের বংশধর?
.

পরবর্তী খবর

Nachiketa Chakraborty: 'অবশেষে খাঁচা ভেঙে...'! শুক্রবার হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেই...