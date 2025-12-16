English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bride Kisses Ex-Boyfriend Just 2 Hours Before Wedding: কনে গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বন্ধু ভিডিয়ো করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, 'এটি আমি এবং আমার বন্ধু শ্রেয়া। সে শেষবারের মতো ওর প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য জোর করছিল। কিন্তু আর দু'ঘণ্টার মধ্যে তার বিয়ে। সে শুধুমাত্র পরিবারের চাপে বিয়ে করছে।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 16, 2025, 07:29 PM IST
Viral Video: ব্লু ড্রামের বিভীষিকা! বিয়ের ঠিক আগেই প্রাক্তনকে জড়িয়ে আবেগি চুমু কনের, বরের জন্য চিন্তায় ঘুম গায়েব নেটপাড়ার...

বিয়ের দু'ঘণ্টা আগে প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে বউ বেশে প্রেমিকার সাক্ষাৎ- আর এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ভাইরাল।

ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, বিয়ের অনুষ্ঠানের মাত্র দু'ঘণ্টা আগে একজন কনে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করছেন। ইনস্টাগ্রামের এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে বউ বেশে কনে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিককে আলিঙ্গন ও চুম্বন করছে। আবেগে স্মৃতিতে চোখে জল দুজনেরই। 

১৩ ডিসেম্বর ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিয়ো ক্লিপে, বিয়ের পোশাকে সজ্জিত এক যুবতী তার প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে দেখা করার জন্য বন্ধুর সঙ্গে গাড়ি করে বেরিয়েছিলেন। ভিডিয়োটি শুরু হয় শ্রেয়াকে দিয়ে। তিনিই প্রধান চরিত্র। তার বন্ধুর গাড়িতে 'বৈষ্ণব কেমিস্ট' নামের একটি জায়গায় পৌঁছন। কনেকে ফোনে তার প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার স্থান নিয়ে কথা বলতেও দেখা যায়।

কনে গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বন্ধু ভিডিয়ো করতে শুরু করেন। তিনি বলেন, 'এটি আমি এবং আমার বন্ধু শ্রেয়া। সে শেষবারের মতো ওর প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য জোর করছিল। কিন্তু আর দু'ঘণ্টার মধ্যে তার বিয়ে। সে শুধুমাত্র পরিবারের চাপে বিয়ে করছে।'

বন্ধুটি ভিডিয়োতে বলেন যে এটি 'পরিবারের চাপের কাছে সত্যিকারের ভালোবাসার পরাজয়।' 

কনে যখন তার প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করেন, তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন, দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়, তারা একে অপরকে গভীর আলিঙ্গন করেন এবং সবশেষে চুম্বনের পর কনে দ্রুত গাড়িতে ফিরে যান।

কনের আচরণ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া দ্বিধাবিভক্ত

ভিডিয়োটির কমেন্ট সেকশনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, যদিও বেশিরভাগ মানুষই কনের এই কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া

বরের প্রতি সহানুভূতি: বেশিরভাগ মানুষই হবু বরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। একজন মন্তব্যকারী বলেছেন, 'আমরা সেই হতভাগ্য বরের জন্য খারাপ অনুভব করছি।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন: অনেকে কনের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন: 'যদি এতই ভালোবাসা থাকে, তাহলে কেন আপনি বিয়ে করছেন? কেন অন্য কারও জীবন নষ্ট করছেন?'

আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ: কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে বিয়ের ঠিক আগে প্রাক্তন প্রেমিকের প্রতি এত গভীর অনুভূতি থাকলে কনে তার হবু স্বামীর প্রতি কতটা বিশ্বস্ত থাকতে পারবেন।

তবে, জল্পনাও তুঙ্গে ছিল, অনেকে মন্তব্য করেছেন যে ভিডিওটির ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এবং দৃশ্য অত্যন্ত নাটকীয়, যা ইঙ্গিত করে যে পুরো ভিডিয়োটি কেবলমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া এনগেজমেন্টের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

অন্য আরেকটি ঘটনা

এর আগে, প্রেমিকার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়েছে মানতে পারেনি প্রেমিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিষ্ট মুহূর্তের অশ্লীল ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার নাম করে হুমকি ও টাকা চাওয়ার অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার উদয় আগরওয়াল পেশায় ব্যবসায়ী, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। গ্রেফতার করে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস।

হাড়হিম লেকটাউন: 

পুলিস সূত্রে খবর, লেকটাউন এর বাসিন্দা এক তরুণী বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন গতবছরের জুলাই মাসে। তাঁর অভিযোগ সোশ্যাল মাধ্যমে আলাপ হয় মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা উদয়ের সঙ্গে। তাদের পাঁচ বছরের রিলেশন। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার দেখা করেন বিভিন্ন জায়গায় এবং সেই সময় ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের বেশ কিছু ছবি মোবাইলে তুলে রাখে। পরবর্তীতে কোন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। 

মেয়েটির বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে গেলে সেই বাড়িতে সেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি পাঠিয়ে দেয়। এরপরে সেই বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তীতে মেয়েটিকে ফোন করে হুমকি এবং টাকা ডিমান্ড করে বলে অভিযোগ,না হলে সোশ্যাল মাধ্যমে সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে অভিযোগ। গত বছরের জুলাই মাসে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে ওই তরুণী, লেকটাউনের বাসিন্দা। অভিযুক্ত ওই যুবককে মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। আজ তাকে বিধান নগর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।

এর আগে, সম্পর্ককে পরিণতি দিতে বিয়ের কথা বলতেই ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় যুবক! যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে ফোটোগ্রাফার প্রেমিককে গ্রেফতার করছিল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস ৷ অভিযুক্তের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা৷ সেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর ৷

