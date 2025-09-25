English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Viral Video:  ভিডিয়োতে লিখেছেন, 'ইন্দোরের একটি রেস্তোরাঁ - দুপুর ২টো... ফোনে কথা বলা, খাবার অর্ডার দেওয়া, প্লেটও চলে এল, কিন্তু খাওয়ার আগেই মৃত্যু এসে গেল। মাত্র ৩০ সেকেন্ডেই সব শেষ... জীবন এতটাই অনিশ্চিত যে, কখন ঈশ্বরের ডাক আসবে তা কেউ জানে না।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 25, 2025, 03:59 PM IST
HeartBreaking Video: রেস্তোরাঁয় অর্ডার হল, খাবারও এল! আর মোবাইল দেখতে দেখতেই টুপ করে ঢলে পড়লেন তিনি... শেষ মুহূর্তের মর্মান্তিক ভিডিয়ো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্দোরের এক ভিডিয়ো বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এক প্রৌঢ় তাঁর পরিবারের সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁয় খেতে যান। খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়, কিন্তু খাবার আসার আগেই লোকটি মারা যান। এই আকস্মিক ঘটনায় উপস্থিত সকলে হতবাক হয়ে যান এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

৫৪ সেকেন্ডের ওই মর্মান্তিক ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একদল লোক একটি রেস্তোরাঁয় বসে আছেন। একজন ওয়েটার এসে খাবার অর্ডার নেন। ঠিক তখনই, এক যুবক তার চেয়ার থেকে উঠে অন্য দিকে চলে যান। বিপরীত দিকের চেয়ারে বসা অন্য একজন ব্যক্তি তার চেয়ারটি সামনে টেনে নেন এবং কিছু একটা দেখার জন্য তার ফোন বের করেন। সবকিছু স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, চশমা পরা লোকটি তার বুকে হাত দেন এবং টেবিলের ওপর ঢলে পড়েন। পরিবারের সদস্যরা তাকে তোলার চেষ্টা করেন, কিন্তু ততক্ষণে তিনি মারা যান বলে জানা যায়। এরপরই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ভিডিয়োটি ইন্দোরের বলে জানা গেছে।  ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

 

ভিডিয়োতে লিখেছেন, 'ইন্দোরের একটি রেস্তোরাঁ - দুপুর ২টো... ফোনে কথা বলা, খাবার অর্ডার দেওয়া, প্লেটও চলে এল, কিন্তু খাওয়ার আগেই মৃত্যু এসে গেল। মাত্র ৩০ সেকেন্ডেই সব শেষ... জীবন এতটাই অনিশ্চিত যে, কখন ঈশ্বরের ডাক আসবে তা কেউ জানে না।'

 

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

viral videoIndore Restaurentaged personcctv footagefood orderHeart Attackspot deathViral video of Indore Restaurent
