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Visakhapatnam steel plant fire: ইস্পাত কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড; গলিত লোহা ছিটকে মৃত্যু ৯ শ্রমিকের

বিশাখাপত্তনমে ইস্পাত কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এখনও পর্যন্ত মৃত ৯ শ্রমিক। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:31 PM IST
Visakhapatnam steel plant fire: ইস্পাত কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড; গলিত লোহা ছিটকে মৃত্যু ৯ শ্রমিকের
Image Credit: ইস্পাত কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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