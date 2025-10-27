SIR: বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে সোমবার রাত থেকেই SIR! ২৬-এর ভোটের আগেই তালিকায় ‘বড় সার্জারি’ এবার...

SIR: বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে সোমবার রাত থেকেই SIR! ২৬-এর ভোটের আগেই তালিকায় ‘বড় সার্জারি’ এবার...
SIR in Bengal: কমিশনের বক্তব্য, নাম তোলা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবার নিশ্চিত করা হবে দুটি বিষয়— এক, কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না পড়েন। দুই, একজনও অবৈধ ভোটার যেন তালিকায় না থাকেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে সোমবার রাতে থেকেই SIR করা হবে ভোটার তালিকা! এসআইআর ঘোষণা করে জানাল নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার (Gyanesh Kumar)।
পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার (West Bengal Voter List) বিশেষ নিবিড় সংশোধন-এর দিন ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন (Election Commission)। নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সোমবার কমিশন সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিল মঙ্গলবার থেকে এসআইআর-এর (WB SIR Date) কাজ শুরু হচ্ছে বাংলায়।
দ্রুত ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেশের সবক’টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে (সিইও) নিয়ে দিল্লিতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেছিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার, এসএস সান্ধু ও বিবেক যোশীর উপস্থিতিতে বৈঠক চলে।
এসআইআর শুরুর আগে এই দ্বিতীয় প্রস্তুতি বৈঠকই ছিল শেষ বৈঠক। বিহারে এসআইআর-পর্ব শেষে বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এর পরে আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা।
যে ভোটারদের পড়তে বা লিখতে সমস্যা রয়েছে, তাঁদের সাহায্য করবেন বিএলওরা। কখনও কোনও ভোটদাতা বাড়িতে না থাকলে তাঁর বাড়ি আবার যাবেন বিএলও। এক জন ভোটদাতার বাড়িতে তিন বার যাবেন এক জন বিএলও।
২০০৩ সালের সূচিতে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের আর কোনও কাগজ দিতে হবে। কারও নিজের নাম না থাকলেও যদি বাবা-মায়ের নাম থাকে, তা হলে আর কাগজ দিতে হবে না। কমিশনের সাইটে গিয়ে এই ‘ম্যাচিং’ ভোটারেরা নিজেরাই করতে পারবেন।
কমিশনের বক্তব্য, নাম তোলা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবার নিশ্চিত করা হবে দুটি বিষয়—
এক, কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না পড়েন।
দুই, একজনও অবৈধ ভোটার যেন তালিকায় না থাকেন।
অর্থাৎ, প্রতিটি নাম নতুন করে যাচাই করে তালিকা প্রস্তুত করা হবে। কমিশন জানিয়েছে, এসআইআরের জন্য নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ নেই; প্রয়োজন মনে হলেই এই উদ্যোগ নেওয়া যায়।
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে শেষবার এই ধরনের বিশেষ রিভিশন বা আমূল সংশোধন হয়েছিল ২০০২ সালে। অর্থাৎ, প্রায় ২৩ বছর পর ফের সেই পথে হাঁটছে কমিশন। গত এক দশক ধরে গোটা দেশেই এই ধরনের রিভিশন আর হয়নি।
