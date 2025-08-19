English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SIR: SIR-এর গেরোয় নাম বাদ! আধার দিয়ে নাম তুলুন, জানাল কমিশন...

SIR: নির্বাচন কমিশনের তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা তাদের ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়ার কারণ এপিক কার্ড দিয়ে জেনে নিতে পারেন। 

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 19, 2025, 09:29 PM IST
SIR: SIR-এর গেরোয় নাম বাদ! আধার দিয়ে নাম তুলুন, জানাল কমিশন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ফলে নড়চড়ে বসলেন বিহারের নির্বাচনী আধিকারিক। যে আধারকে ভোটার লিস্টে নাম তোলার জন্য এক অযোগ্য নথি হিসেবে নির্বাচন কমিশন এতদিন বলে আসছিল সেই আধাকেই মান্যতা দিল সর্বোচ্চ আদালত। আর তার পরই আধারকে মানতে বাধ্য হলেন বিহারের নির্বাচন আধিকারিক।

বিহারে হয়েছে ভোটার লিস্টের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন(SIR)। এর গেরোয় পড়ে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়েছেন প্রায় ৬৫ লাখ মানুষ। এনিয়ে মামলা উঠেছে সুপ্রিম কোর্টে। এখন সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পর বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিনোদ সিং গুঞ্জিয়াল নির্দেশ দিয়েছেন যেসব মানুষের নাম খসড়া ভোটার লিস্টে থেকে বাদ পড়েছে তারা নাম তোলার জন্য আধার কার্ড দিয়ে আবেদন করতে পারেন। 

নির্বাচন কমিশনের তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা তাদের ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়ার কারণ এপিক কার্ড দিয়ে জেনে নিতে পারেন। খসড়া ভোটার লিস্টে যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের নাম গত ১ অগাস্ট ব্লক, পঞ্চায়েত, মিউনিশিপ্যালিটি ও পোলিং স্টেশনে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কারও নাম বাদ পড়ে তাহলে তারা তাদের নাম তোলার জন্য আধার দিয়ে আবেদন করতে পারেন।

আরও পড়ুন-মধ্যমগ্রামকাণ্ডে নিহত উত্তরপ্রদেশের তরুণের সঙ্গে গৃহবধূর সম্পর্ক! মরদেহ নিতে এসে এ কী বললেন বাবা...

আরও পড়ুন-শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ২,০০,০০০ জন, কারণ...

উল্লেখ্য, বিহারের নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লাখ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। বিহারের ৭.৮৯ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭,২৪ কোটি মানুষের নাম রয়েছে। যে ৬৫ লাখ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বলা হয়েছে ২২ লিখ মৃত ও বাকীরা অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author
Tags:
sirSIR in BiharDraft Voter List in BiharAadhaarAadhaar in SIR
পরবর্তী
খবর

Supreme Court on Minor's Marriage: ভালোবাসা কি অপরাধ নাকি! নাবালিকার প্রেমবিবাহকে ছাড়পত্র দিয়ে বিরাট পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের...
.

পরবর্তী খবর

Belgharia Incident: নোংরামোর চূড়ান্ত বেলঘরিয়ায়! 'দেখভালের' নামে ৪ বছরের মেয়ের সঙ্...