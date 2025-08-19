SIR: SIR-এর গেরোয় নাম বাদ! আধার দিয়ে নাম তুলুন, জানাল কমিশন...

SIR: SIR-এর গেরোয় নাম বাদ! আধার দিয়ে নাম তুলুন, জানাল কমিশন...
SIR: নির্বাচন কমিশনের তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা তাদের ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়ার কারণ এপিক কার্ড দিয়ে জেনে নিতে পারেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ফলে নড়চড়ে বসলেন বিহারের নির্বাচনী আধিকারিক। যে আধারকে ভোটার লিস্টে নাম তোলার জন্য এক অযোগ্য নথি হিসেবে নির্বাচন কমিশন এতদিন বলে আসছিল সেই আধাকেই মান্যতা দিল সর্বোচ্চ আদালত। আর তার পরই আধারকে মানতে বাধ্য হলেন বিহারের নির্বাচন আধিকারিক।
বিহারে হয়েছে ভোটার লিস্টের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন(SIR)। এর গেরোয় পড়ে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়েছেন প্রায় ৬৫ লাখ মানুষ। এনিয়ে মামলা উঠেছে সুপ্রিম কোর্টে। এখন সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পর বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিনোদ সিং গুঞ্জিয়াল নির্দেশ দিয়েছেন যেসব মানুষের নাম খসড়া ভোটার লিস্টে থেকে বাদ পড়েছে তারা নাম তোলার জন্য আধার কার্ড দিয়ে আবেদন করতে পারেন।
নির্বাচন কমিশনের তরফে এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা তাদের ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়ার কারণ এপিক কার্ড দিয়ে জেনে নিতে পারেন। খসড়া ভোটার লিস্টে যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের নাম গত ১ অগাস্ট ব্লক, পঞ্চায়েত, মিউনিশিপ্যালিটি ও পোলিং স্টেশনে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কারও নাম বাদ পড়ে তাহলে তারা তাদের নাম তোলার জন্য আধার দিয়ে আবেদন করতে পারেন।
উল্লেখ্য, বিহারের নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লাখ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। বিহারের ৭.৮৯ কোটি ভোটারের মধ্যে ৭,২৪ কোটি মানুষের নাম রয়েছে। যে ৬৫ লাখ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বলা হয়েছে ২২ লিখ মৃত ও বাকীরা অন্যত্র চলে গিয়েছেন।
