Uttar Pradesh Man shoot wife dead: কেস চালাতে অনেক খরচ! ডিভোর্স চাইতেই ভরা বাজারে বউকে গুলিতে খুন, অনুতপ্তও নয় বর্বর...CCTV ফুটেজ...

Uttar Pradesh Man shoot wife dead: কেস চালাতে অনেক খরচ! ডিভোর্স চাইতেই ভরা বাজারে বউকে গুলিতে খুন, অনুতপ্তও নয় বর্বর...CCTV ফুটেজ...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: "আমার টাকা নষ্ট করছিল": বিবাহবিচ্ছেদের বিবাদে স্ত্রীকে গুলি করে খুন উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তির
বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce) এবং পারিবারিক কলহের (Domestic violence) জেরে স্ত্রীকে গুলি করে খুন করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ (UttarPradesh Police)। ঘটনাটি ঘটেছে গোরক্ষপুরের পিপুরাইচ এলাকায়, যেখানে ৩৮ বছর বয়সী অবিনাশ ঠাকুর, তাঁর স্ত্রী রীতা দেবী গুলি করে হত্যা করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অবিনাশ ও রীতার মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। সম্প্রতি রীতা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন এবং এতেই তাদের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। পুলিসকে দেওয়া প্রাথমিক বিবৃতিতে অবিনাশ জানান, তার স্ত্রী 'তার টাকা নষ্ট করছিলেন' এবং 'তার সম্পদ লুঠ করার' চেষ্টা করছিলেন। এই অভিযোগগুলো নিয়েই তাদের মধ্যে তীব্র বিবাদ চলছিল।
ঘটনার দিন, তাদের মধ্যে আবারও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। সে সময় অবিনাশ নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক বের করে রীতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। রীতাকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
➡️हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में अभियुक्त विश्वकर्मा को #PsShahpur पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया
➡️कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध पिस्टल, 03 जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस बरामद #UPPolice@dgpup @AdgGkr @diggorakhpur pic.twitter.com/pMCmqeQ91j
— Gorakhpur Police (@gorakhpurpolice) September 4, 2025
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং অবিনাশকে গ্রেফতার করে। তার ব্যবহৃত বন্দুকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিস জানান, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এই খুনের পিছনের সঠিক কারণ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দিকগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রীতার পরিবারের পক্ষ থেকে অবিনাশের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদের আগে নিহত স্ত্রী ভরণপোষণ এবং একটি কৃষি জমি নিজের নামে লিখে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। দম্পতি ১৪ বছর আগে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের ১৩ বছরের একটি মেয়ে আছে। ঘটনাস্থল থেকে ঘটনার পরপরই বিশ্বকর্মা চৌহান নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন ঝগড়ার জেরেই তিনি ৩২ বছর বয়সী স্ত্রী মমতা চৌহানকে হত্যা করেন।
১৪ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল এবং তাদের একটি ১৩ বছরের মেয়ে আছে।
জিজ্ঞাসাবাদের সময়, ৩৪ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি পুলিশকে জানান যে স্ত্রীকে খুন করার জন্য তার কোনো অনুশোচনা নেই। কারণ তার স্ত্রী 'তার টাকা নষ্ট করছিল'।
পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিহত স্ত্রী একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন এবং মেয়েকে নিয়ে স্বামীর থেকে আলাদা থাকতেন। তিনি বিবাহবিচ্ছেদের আগে সন্তানের ভরণপোষণ এবং একটি জমি নিজের নামে লিখে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন।
তবে, একটি দোকানের বাইরে তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাগবিতণ্ডা শুরু হলে চৌহান একটি পিস্তল বের করে দুটি গুলি ছোড়েন। এই ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। মমতাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে তাদের মেয়ে পুলিসের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করে এবং চৌহানের বিরুদ্ধে হয়রানি ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ আনে।
এই ঘটনাটি গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে এবং পারিবারিক হিংসার ভয়াবহ পরিণতি আবারও সামনে এনেছে।
