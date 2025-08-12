WATCH India's First Hydrogen-Powered Train: প্রতীক্ষার অবসান, তৈরি দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন, বিরাট আপডেট রেলমন্ত্রীর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নরেন্দ্র মোদী (PM Modi Govt) সরকারের অধীনে বিগত ১০ বছরে ভারতীয় রেলপথে (Indian Railways) বিরাট বদল এসেছে। ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়ন থেকে শুরু করে স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণ। সরকার এমন অনেক প্রকল্প চালু করেছে যা এই সেক্টরের চেহারাই বদলে দিয়েছে। আগে এক্সপ্রেস গতির ট্রেন বলতে ছিল শুধুই রাজধানী-শতাব্দী-দুরন্ত। বিগত দশকে জুড়েছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express)। আর এবার ঝড় তুলতে তৈরি ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন ( India's First Hydrogen-Powered Train)!
মঙ্গলবার খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এক্স হ্যান্ডেলে দিলেন তার টিজার। তিনি লিখলেন, 'ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন! কামিং সুন...' একবার এই ট্রেন চালু হলে জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন এবং চিনের পর ভারত পঞ্চম দেশ হিসাবে হাইড্রোজেন প্রযুক্তিতে ট্রেন চালাবে...
ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন কোথায় চলবে?
হরিয়ানার জিন্দ এবং সোনিপথকে সংযুক্তকারী রুটে প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন পরিষেবা শুরু হবে। গত মাসে ভারত চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে প্রথমবার হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। সেই সময়ে রেলমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ভারত ১২০০ এইচপি হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন তৈরি করছে।
সরকারের পরিকল্পনা কী?
২০২৩ সালে রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব রাজ্যসভায় জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় রেলওয়ে 'হাইড্রোজেন ফর হেরিটেজ' উদ্যোগের অধীনে ৩৫টি হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছে। প্রতিটি ট্রেনের আনুমানিক ব্যয় ৮০ কোটি টাকা। পরিকাঠামোগত সহায়তার জন্য প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী এবং পাহাড়ি রুটে খরচ ৭০ কোটি টাকা।
গোটা বিশ্ব চমকে যাবে
ভারতীয় রেলওয়ের মতে, নতুন হাইড্রোজেন ট্রেন হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘতম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন। ২৬০০ যাত্রী পরিবহণ করবে। ভারতীয় রেলওয়ে পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন তৈরির জন্য একটি উদ্ভাবনী প্রকল্প শুরু করেছে। যার মধ্যে হাইড্রোজেন জ্বালানি কোষ সহ একটি ডিজেল বৈদ্যুতিক মাল্টিপল ইউনিট রেক পরিবর্তন করা হবে।
