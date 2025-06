Watch Mumbai local train fighting: WATCH | জায়গা নিয়ে চুলোচুলি... ২ মহিলার কিল-চড়-ঘুষি, ফাটল মাথা! লেডিস স্পেশালে রক্তারক্তি কাণ্ড!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোকাল ট্রেনে (Local Train) চুলোচুলি। আর সেই চুলোচুলি থেকে রক্তারক্তি কাণ্ড লেডিস স্পেশালে (Ladies Special)। দুই মহিলার মধ্যে মারামারি থেকে চলল কিল-চড়-ঘুষি (Local Train Fighting)। এমনকি মেরে মাথাও ফাটিয়ে দিল একজন আরেকজন। আর সেই ভয়াবহ দৃশ্যের দর্শক হলেন অন্য মহিলা যাত্রীরা। দুজনকে থামানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। কিন্তু কিছুতেই তাদের নিরস্ত করতে পারছিলেন না। অফিসের ব্যস্ত সময়ে লোকাল ট্রেনে চূড়ান্ত নাটকীয়তার সাক্ষী হলেন নিত্যযাত্রীরা।

লোকাল ট্রেনে চুলোচুলি, রক্তারক্তি কাণ্ড!

১৯ জুন চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে। মুম্বইয়ের চার্চগেট-ভিরার লেডিস স্পেশালে ২ মহিলা সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। ভাইরাল হয়েছে লোকাল ট্রেনে ২ মহিলার হাতাহাতির সেই ভিডিয়ো। উল্লেখ্য, কদিন আগেই ভিড়ের চোটে পড়ে গিয়ে নিত্যযাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় খবরের শিরোনামে এসেছিল মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেন। এবার ফের একবার শিরোনামে বাণিজ্যনগরীর লোকাল ট্রেন। দেখুন সেই ভিডিয়ো-

#viralvideo fight took place in the local between the two women… also this incident took place between Kalyan and Dombivali in the local… this incident took place on 19th June…@RailwaySeva@RPFCR @Central_Railway@ians_india pic.twitter.com/sAgbGs1nna

— Prathmesh Metangale (@PrathmeshMetan1) June 20, 2025