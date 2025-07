Bhubaneswar Officer Viral Video: WATCH | অফিসারের মুখে-বুকে লাথি, মার! পুরনিগমের মধ্যে ঢুকে তাণ্ডব BJP কাউন্সিলরের...ছিঃ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরনিগমের অফিসারকে মুখে, বুকে লাথি। টেনে হিঁচড়ে নামানো হল সিঁড়ি দিয়ে। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারা হচ্ছে তাঁকে। তারপর টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে তোলা হল একটি গাড়িতে। ভয়ংকর সেই ভিডিয়ো। ইতিমধ্যেই ভাইরালও সেই ভিডিয়ো। ভিডিয়ো সামনে আসতেই সমালোচনায় সরব নেটিজেনরা। ধিক্কার জানাচ্ছেন সবাই। এই ভিডিয়োকে হাতিয়ার করে বিজেপির উদ্দেশে আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধীরাও। কারণ, পুরনিগমের অফিসারকে (Bhubaneswar Municipal Corporation Officer) নির্যাতনকারীদের দলে রয়েছেন এক বিজেপি কর্পোরেটর বা কাউন্সিলর। নাম জীবন রাউত।

পুর অফিসারকে হেনস্থা বিজেপি কাউন্সিরের

৩০ জুন, সোমবার, ভুবনেশ্বর পুরনিগমে (BMC) এই ঘটনাটি ঘটে। যেখানে ভুবনেশ্বর পুরনিগমের অতিরিক্ত কমিশনার (Bhubaneswar Municipal Corporation Officer), রত্নাকর সাহুকে একদল লোক হেনস্থা করেন। তাঁকে তাঁর চেম্বার থেকে টেনে বের করে এনে মাটিতে ফেলে শুরু হয় মার। সাহুর অভিযোগ, রোজকার মতো তিনি জনসাধারণের অভিযোগ শুনছিলেন। সেইসময় সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁর উপর আক্রমণ করা হয়। জগন্নাথ প্রধান, 'জগ ভাই' নামে যিনি পরিচিত, সেই বিজেপি নেতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে তাঁকে মারধর করা হয়।

মাটিতে ফেলে মার, টেনে-হিঁচড়ে মার

সাহু জানিয়েছেন,"বিএমসি কর্পোরেটর জীবন রাউত সহ পাঁচ থেকে ছয়জন লোক আমার চেম্বারে ঢুকে পড়ে। কর্পোরেটর জিজ্ঞাসা করেন, আমি 'জগ ভাই'-এর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি কি না। আমি যখন তা অস্বীকার করি, তখন তাঁর সঙ্গে থাকা লোকেরা আমাকে মারধর করে। টেনে বের নেয়। মারধর করে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে।" দেখুন সেই ভিডিয়োটি-

I strongly condemn the violent attack on BMC Additional Commissioner Shri Ratnakar Sahoo by a group of supporters of a political party at the @bmcbbsr office today. When I came face to face with the attackers soon after the incident, they further threatened to attack our… pic.twitter.com/7WDE6EIyw2

— Sulochana Das (@MayorofBBSR) June 30, 2025