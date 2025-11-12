Delhi Red Fort Blast WATCH VIDEO: চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাশ, আগুন আর রক্তগঙ্গা! দিল্লির ভয়ংকর বিস্ফোরণের মুহূর্তের CCTV ফুটেজ প্রকাশ্যে...

Delhi Red Fort Blast WATCH VIDEO: চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাশ, আগুন আর রক্তগঙ্গা! দিল্লির ভয়ংকর বিস্ফোরণের মুহূর্তের CCTV ফুটেজ প্রকাশ্যে...
Delhi Blast 2025: দেশের সবথেকে হাই প্রোফাইল এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম। সারা বছরই নিরাপত্তার কড়াকড়ি। অথচ রাজধানীর বুকে ভর সন্ধে বেলায় লাল কেল্লার গেটের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উঠে আসছে নানারকম তত্ত্ব। মেট্রো স্টেশনের কাছে সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পিছনে কি সন্ত্রাসবাদই, সেই পুলওয়ামা যোগ, উঠে আসছে নানা কথা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির লালকেল্লার (Delhi Red Fort Blast) সামনে সোমবার সন্ধেয় ভয়াবহ বিস্ফোরণের (Blast) কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি গাড়ি। আর সেই গাড়ি নিয়েই এখন চর্চা। সূত্রের খবর, ওই গাড়িটি সম্ভবত হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশন করা (Haryana Registration) একটি হুন্ডাই আই ২০ (Hyundai i20)। গাড়িটির মালিকের নাম নাদিম। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে বলছেন, সেটি মারুতি সুজুকির (Maruti Suzuki) কোনও গাড়ি ছিল। পুলওয়ামা হামলার দিন এই গাড়ি বিক্রি করা হয়েছিল। অর্থাত্ এই দিল্লি বিস্ফোরণে পুলওয়ামা যোগ। জাল নথি ব্যাবহার করা হয়েছিল এই গাড়ি কিনতে। একটি গাড়ি থেকে বিস্ফোরণ (Car Blast) হয়েছে। কিন্তু লালকেল্লার (Red Fort) মতো ঘটনা কি আরও ঘটতে পারে? সন্দেহ এবং আতঙ্ক রয়ে যাচ্ছে কারণ এই বিস্ফোরণ মামলায় উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য।
একটি হুন্ডাই আই২০ হ্যাচব্যাক গাড়ি—যা সম্ভবত হরিয়ানায় নদীম নামে এক ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত—সেটিই ছিল শক্তিশালী বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু। বিস্ফোরণে ১৩ জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণটি এত ভয়াবহ ছিল যে একটি ই-রিকশা সহ আশপাশের ২২টি গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং রাস্তায় মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল।
এটিএস (ATS)-এর তথ্য অনুযায়ী, আনসারি একটি বিশেষ সিস্টেম তৈরি করেছিলেন যা সিগন্যাল ট্রেসিং প্রতিরোধ করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। এই সিস্টেমটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা চিহ্নিত হওয়া এড়াতে ডিজাইন করা হয়েছিল, যাতে উদ্ধার হওয়া ডিভাইসগুলির মাধ্যমে করা যোগাযোগ ট্র্যাক করা কঠিন হয়।
তল্লাশির সময়, একটি কম্পিউটারও উদ্ধার করেছেন যেখানে একটি গোপন ডিস্ক ছিল। কর্তৃপক্ষ মনে করছে এই ডিস্কটিতে চলমান তদন্ত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক ডিজিটাল ফাইল থাকতে পারে।
ফরেনসিক দলগুলি আরও সূত্র পাওয়ার জন্য বর্তমানে এই ডিস্কে সংরক্ষিত ডেটা পর্যালোচনা করছে। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছাড়াও, এটিএস তিনটি বড় ছুরিও খুঁজে পেয়েছে। কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন করছে যে এই অস্ত্রগুলি কোনো অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহার করা হয়েছিল, নাকি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল।
এবার সামনে এল ঘটনার মুহূর্তের সেই রোমহর্ষক CCTV ফুটেজ-
