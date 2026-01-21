WATCH VDO of Radhamani Amma: ৭৪-এর রাধামণি আম্মা! ১১টা গাড়ি চালানোর লাইসেন্স, বাস-ট্রেন-ট্রাক বাঁহাতের খেল... শাড়ি পরে রোলস রয়েস চালিয়ে দুবাই কাঁপাচ্ছেন...

WATCH VDO of Radhamani Amma: ৭৪-এর রাধামণি আম্মা! ১১টা গাড়ি চালানোর লাইসেন্স, বাস-ট্রেন-ট্রাক বাঁহাতের খেল... শাড়ি পরে রোলস রয়েস চালিয়ে দুবাই কাঁপাচ্ছেন...
Driver Amma of Kerala: তিনি ১৯৮১ সালে চার চাকার লাইসেন্স এবং ১৯৮৪ সালে ভারী যানবাহনের লাইসেন্স পান। সেই সময়ে কেরালায় কোনও নারীর পক্ষে ভারী যানবাহন চালানো ছিল কল্পনার বাইরে। তিনি জানান, সেই সময় এই ধরণের লাইসেন্স পাওয়া মোটেও সহজ ছিল না। এমনকি নিজের নামে কেরালার প্রথম হেভি ভেহিকল ড্রাইভিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে তাকে আইনি লড়াইও লড়তে হয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেরালার ৭৪ বছর বয়সী 'মণি আম্মা' (Radharani Amma) বর্তমানে পুরো ভারতের নজর কেড়েছেন। সম্প্রতি দুবাইয়ের রাস্তায় শাড়ি পরে একটি বিলাসবহুল 'রোলস-রয়েস ঘোস্ট' (Rolls-Royce Ghost) চালানোর ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশ ছুঁয়েছে। এই ভিডিয়োটি ভারতের অন্যতম প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই দক্ষ চালক হিসেবে তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও জনপ্রিয় করেছে।
রাধামণি আম্মা, যিনি ইনস্টাগ্রামে 'মণি আম্মা' বা 'ড্রাইভার আম্মা' নামে পরিচিত,এই বৃদ্ধাকে এক লক্ষেরও বেশি লোক তাঁকে ফলো করে। মণি আম্মার বিশেষত্ব হল, এই বয়সেও তাঁর কাছে কার, বাস, ট্রাক, ক্রেন, ফর্কলিফট এবং অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতিসহ মোট ১১টি ভিন্ন ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে—যা যেকোনো বয়সেই এক বিরল কৃতিত্ব। ভাইরাল হওয়া ক্লিপটিতে দেখা যায়, তিনি তার আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং পারমিট দেখানোর পর অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দুবাইয়ের রাস্তায় রোলস-রয়েস চালাচ্ছেন।
অনলাইনে ভিডিয়োটি ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। নেটিজেনরা তার এই আত্মবিশ্বাস এবং বয়স ও লিঙ্গবৈষম্যের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার সাহসের প্রশংসা করছেন। এমনকি মাহিন্দ্রা গ্রুপের চেয়ারম্যান আনন্দ মাহিন্দ্রাও তার এই গল্পটি এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে শেয়ার করে তাকে তার "মন্ডে মোটিভেশন" (সোমবারের অনুপ্রেরণা) হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং জীবনের প্রতি তার এই অদম্য আগ্রহকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।
বাস ও ট্রাক চালকদের প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা
মণি আম্মা কেবল ভাইরাল ভিডিওতেই সীমাবদ্ধ নন, তিনি কেরালায় একটি ড্রাইভিং ইনস্টিটিউট চালান, যেখানে ভারী যানবাহন এবং যন্ত্রপাতি চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
তিনি ‘A2Z ইনস্টিটিউট অফ হেভি ইকুইপমেন্টস’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। কয়েক দশক আগে তিনি একটি ড্রাইভিং স্কুল হিসেবে এটি শুরু করেছিলেন, যা পরবর্তীতে ট্রাক, বাস এবং নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি চালানোর প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পরিণত হয়। নিজের কাজের মাধ্যমে তিনি নারীদের এমন সব পেশায় আসতে উৎসাহিত করছেন যা ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষদের দখলে ছিল।
রাধামণি আম্মা তার চার দশকের দীর্ঘ যাত্রার কথা স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রথম ড্রাইভিংয়ে আসি আমার স্বামীর পরামর্শে।'
তিনি বলেন, 'অতীতে ড্রাইভিং কেবল জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু বর্তমানে লিঙ্গ নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশার মানুষ শখের বশে ড্রাইভিং শিখছেন।'
'এখন ড্রাইভিং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা গাড়ি চালাতে পারেন, তাদের জন্য সুযোগ অনেক বেশি। তাই আমি বিশ্বাস করি, লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই এই পেশায় আসা উচিত।'
২০০৪ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর রাধামণি আম্মা ব্যক্তিগত এবং পেশাগতভাবে অনেক কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি, বরং নিজের প্রতিষ্ঠানকে আরও বড় করেছেন।
তিনি বলেন, 'তখন নেওয়া সেই একটি সঠিক সিদ্ধান্তই আজ প্রতিষ্ঠানটিকে এই উচ্চতায় নিয়ে এসেছে।'
ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে স্থান
মণি আম্মার অর্জন কেবল ড্রাইভিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সত্তরোর্ধ্ব নারী হিসেবে সর্বাধিক সংখ্যক ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার জন্য তিনি ‘ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস’ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ২০২২ সালে তিনি ‘ইন্সপিরেশনাল পার্সোনালিটি অফ দ্য ইয়ার’ সম্মানে ভূষিত হন। বয়সের ভার তাকে পড়াশোনা থেকেও আটকাতে পারেনি; সত্তর বছরের কোঠায় এসে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন।
ইনস্টাগ্রামে মণি আম্মা নিয়মিত ক্রেন থেকে শুরু করে রোড রোলার চালানোর ভিডিও পোস্ট করেন। সেই সঙ্গে তিনি শৃঙ্খলা এবং ধৈর্য নিয়ে নিজের জীবনবোধ শেয়ার করেন। একটি ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, “সেরা চালক তারাই নয় যারা দ্রুত গাড়ি চালায়, বরং তারাই যারা শান্ত থেকে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে গাড়ি চালায়।”
অন্যদের জন্য, বিশেষ করে নারীদের জন্য তার বার্তা কী—জানতে চাইলে তিনি বলেন, ড্রাইভিংকে কখনোই লিঙ্গভেদে দেখা উচিত নয়। তিনি যোগ করেন, “যদি আপনি সত্যিই কিছু পেতে চান, তবে একাগ্রতা আর বিশ্বাস থাকলে আপনি তা অর্জন করতে পারবেন। আমার কাছে শিক্ষা হলো একটি অনন্ত যাত্রা।”
