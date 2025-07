WATCH VIDEO Omar Abdullah: কাশ্মীরে কেলেঙ্কারি! মুখ্যমন্ত্রীকেই বাধা পুলিসের, শহিদদিবসে শেষে গেট টপকালেন মরিয়া ওমর... পাশে মমতা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত জম্মু ও কাশ্মীর। শহিদ দিবস উপলক্ষে জম্মু-কাশ্মীরে (Jammu Kashmir) রাজনীতি তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা (Omar Abdullah) আগেই অভিযোগ করেছিলেন গৃহবন্দি করা হয়েছে তাঁকে। এবার পুলিসের সঙ্গে রীতিমতো হাতাহাতি করে পাঁচিল টপকে ‘শহিদদের’ কবরস্থান মাজার-ই-শুহাদায় প্রবেশ করলেন ওমর। শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর পর কেন্দ্রের পুলিসবাহিনীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তিনি। উপত্যকার এই ঘটনায় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Mamata Bandyopadhyay)।

১৩ জুলাই ১৯৩১ এর গুরুত্ব:

Paid my respects & offered Fatiha at the graves of the martyrs of 13th July 1931. The unelected government tried to block my way forcing me to walk from Nawhatta chowk. They blocked the gate to Naqshband Sb shrine forcing me to scale a wall. They tried to physically grapple me… pic.twitter.com/IS6rOSwoN4

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 14, 2025