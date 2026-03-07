WATCH Dangerous VDO of accident: রিলের মারণ নেশা-- চলন্ত ট্রেনের দরজায় 'শাহরুখ' সাজার চোট, হাত প্রসারিত করে VDO করতে গিয়েই প্রাণঘাতী মুহূর্ত

WATCH Dangerous VDO of accident: রিলের মারণ নেশা-- চলন্ত ট্রেনের দরজায় 'শাহরুখ' সাজার চোট, হাত প্রসারিত করে VDO করতে গিয়েই প্রাণঘাতী মুহূর্ত
ট্রেনটি যখন দ্রুতগতিতে একটি ইলেকট্রিক পোলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন যুবকটি খেয়াল করেননি যে পোলটি ঠিক কতটা কাছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান সময়ে স্মার্টফোন এবং সস্তা ইন্টারনেটের দৌলতে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মে ছোট ছোট ভিডিয়ো বা 'রিল' বানিয়ে রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা যখন কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় রূপ নেয়, তখন তার ফল হয় ভয়াবহ। সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে এমনই এক শিউরে ওঠা দৃশ্য দেখা গেছে, যা আবারও প্রমাণ করেছে যে একটি ভিডিয়ো মানুষের জীবনের চেয়ে বড় হতে পারে না।
ঘটনার বিবরণ: চলন্ত ট্রেনের দরজায় মরণঝাঁপ
ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, এক যুবক চলন্ত ট্রেনের দরজায় বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি রোমাঞ্চকর 'রিল' তৈরি করা। ভিডিয়োটি করছিলেন তার এক বন্ধু বা কোনও সহযাত্রী। দেখা যায়, যুবকটি ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে শরীরের অর্ধেক অংশ বাইরের দিকে বের করে দিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের অসাবধানতায় ঘটে যায় চরম বিপর্যয়।
ট্রেনটি যখন দ্রুতগতিতে একটি ইলেকট্রিক পোলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন যুবকটি খেয়াল করেননি যে পোলটি ঠিক কতটা কাছে। মুহূর্তের মধ্যে তার শরীর সেই পোলের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। ধাক্কার তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে যুবকটি তৎক্ষণাৎ ভারসাম্য হারিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যান। ভিডিয়োর শেষ অংশে ক্যামেরাম্যান ও সহযাত্রীদের আর্তনাদ শোনা যায়, কিন্তু ততক্ষণে যুবকটি গভীর সংকটে পড়ে গেছেন।
ভিউ-এর নেশা বনাম প্রাণের ঝুঁকি
এই ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কোনও বিষয় নয়। সাম্প্রতিক সময়ে রেললাইনে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলা, ট্রেনের ছাদে চড়ে ভিডিও বানানো কিংবা দরজায় ঝুলে স্টান্ট দেখানোর প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে 'ফেয়ার অফ মিসিং আউট' (FOMO) বা সবার চেয়ে আলাদা কিছু করে দেখানোর মানসিকতা কাজ করছে। এই 'ভাইরাল' হওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা তাদের এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তারা চারপাশে থাকা বিপদগুলো অনুভব করতে পারেন না।
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ ও আইন
ভারতীয় রেলওয়ে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও এই ধরনের বিপজ্জনক কার্যকলাপ থামছে না। রেলওয়ে আইনের আওতায় ট্রেনের ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করা বা বিপজ্জনকভাবে কোনো স্টান্ট করা দণ্ডনীয় অপরাধ। আরপিএফ (RPF) প্রতিনিয়ত নজরদারি চালায় এবং জরিমানা করে, কিন্তু বিশাল এই রেল নেটওয়ার্কে প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা প্রায় অসম্ভব। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, সামান্য ভুলের কারণে কেবল সেই যুবকের জীবন শেষ হয়ে যায় না, তার ওপর নির্ভরশীল গোটা পরিবারটিও অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যায়।
সচেতনতা ও নৈতিক দায়িত্ব
ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেই যেমন যুবকের অবস্থার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, তেমনি একটা বড় অংশ এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তারা বলছেন, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর উচিত এই ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ কন্টেন্ট শনাক্ত করা এবং দ্রুত সরিয়ে ফেলা যাতে অন্য কেউ এটি দেখে উৎসাহিত না হয়।
সোশ্যাল মিডিয়া একটি যোগাযোগের মাধ্যম হওয়া উচিত ছিল, জীবন কেড়ে নেওয়ার ফাঁদ নয়। একটি রিল বা ভিডিওতে কয়েক হাজার ভিউ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হারানো জীবন আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এই ভিডিওটি সমাজের জন্য একটি সতর্কবার্তা। পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সচেতন হতে হবে যাতে তরুণরা বুঝতে পারে যে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন বিনোদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে জীবননাশের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।
চলন্ত ট্রেনে বা রেললাইনের আশেপাশে কোনোভাবেই ভিডিও তৈরি করবেন না। আপনার জীবন আপনার এবং আপনার পরিবারের কাছে অমূল্য। কোনো ক্ষণস্থায়ী জনপ্রিয়তার জন্য এটিকে তুচ্ছ করবেন না।
