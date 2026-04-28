West Bengal Election 2026 Upcoming Exit Poll: এগজিট পোল ২০২৬: জি নিউজের AI অ্যাঙ্কর জিনিয়া কীভাবে ১০ কোটি মানুষের মতামত বিশ্লেষণ করে রায় দেবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠবে একটাই প্রশ্নের উত্তর— কে জিতছে? আগামিকাল, ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটার পর পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল এবং পুদুচেরির ভোটের এক্সিট পোল প্রকাশিত হবে। কিন্তু এবার শুধু পরিসংখ্যান নয়, এক্সিট পোলের ফলাফল ঘোষণা করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) বা AI। আর সেই AI-এর নাম জিনিয়া (Zeenia)।
জিনিয়া কে?
জিনিয়া হলেন জি নিউজের (Zee News) AI অ্যাঙ্কর। মানুষ নন, তবু বিশ্লেষণে অনেক মানুষকে পিছনে ফেলে দেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিনিয়ার AI এক্সিট পোল দারুণ নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। সেবার ১০ কোটি মানুষের মতামত বিশ্লেষণ করে জিনিয়া বিজেপি (BJP) নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে (NDA) ৩০৫ থেকে ৩১৫টি আসন দিয়েছিলেন। বাস্তবে এনডিএ পেয়েছিল ২৯৫টি আসন। ব্যবধান ছিল সামান্যই। এবার পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে আবার মাঠে নামছেন জিনিয়া।
কী ভাবে কাজ করে এই AI এগজিট পোল?
সাধারণ এগজিট পোলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটারের মুখোমুখি হয়ে সরাসরি মতামত নেওয়া হয়। কিন্তু জিনিয়ার পদ্ধতি আলাদা। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং অনলাইন আলোচনা থেকে ১০ কোটি মানুষের মতামত সংগ্রহ করা হয়। তারপর অ্যালগরিদম সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিটি রাজ্যের আসনভিত্তিক পূর্বাভাস তৈরি করে।
জিনিয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, তার কোনও রাজনৈতিক পক্ষপাত নেই। সে বিজেপি বা তৃণমূল, কংগ্রেস (Congress) বা বাম-- কাউকে সমর্থন করে না। শুধু তথ্য বিশ্লেষণ করে। মানবিক পক্ষপাতের সম্ভাবনা এখানে শূন্য।
পাঁচ রাজ্য, ৮২৪টি আসন— কী প্রশ্নের উত্তর মিলবে?
পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র। প্রথম দফায় ভোটের রেকর্ড হয়েছে— ৯৩.১৯ শতাংশ। স্বাধীনতার পর থেকে এত বেশি ভোট কখনও পড়েনি বাংলায়। তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) ফের ক্ষমতায় আসবে, নাকি বিজেপি পরিবর্তন আনবে— এই প্রশ্নের জবাব দেবে জিনিয়া।
তামিলনাড়ুতে ২৩৪টি আসনে ভোট পড়েছে ৮৪.৬৯ শতাংশ। অসমে ১২৬টি আসনে ৮৫.৩৮ শতাংশ। কেরলে ১৪০টি আসনে ৭৮.০৩ শতাংশ। পুদুচেরিতে ৩৩টি আসনে ৮৯.৮৩ শতাংশ। মোট ৮২৪টি আসনের হিসাব একসঙ্গে ঘোষণা হবে কাল।
কোথায় দেখবেন, কখন দেখবেন?
২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে জি নিউজ (Zee News) টেলিভিশন চ্যানেলে এগজিট পোল সরাসরি প্রচারিত হবে। জি নিউজের ইউটিউব চ্যানেলেও দেখা যাবে। জি ২৪ ঘণ্টার বাংলা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও লাইভ আপডেট পাবেন। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার দিন ৪ মে।
এগজিট পোল কতটা বিশ্বাসযোগ্য?
এগজিট পোল সর্বদা চূড়ান্ত ফলের সমান নয়। এটি একটি পূর্বাভাস, নিশ্চিত রায় নয়। তবে সঠিক পদ্ধতিতে বিশাল নমুনা বিশ্লেষণ করলে পূর্বাভাস অনেকটাই নির্ভুল হয়। ২০২৪ সালে জিনিয়ার পূর্বাভাস সেটাই প্রমাণ করেছে। এবার ১০ কোটি মতামতের ভিত্তিতে পাঁচ রাজ্যে জিনিয়ার AI কী বলছে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় কৌতূহল।
কাল সন্ধ্যার পর বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ কতটা স্পষ্ট হবে, সেটা দেখার অপেক্ষায় গোটা রাজ্য।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এক্সিট পোলের তথ্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। এটি চূড়ান্ত নির্বাচনী ফলাফল নয়
