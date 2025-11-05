Supreme Court: '৭০০ টাকায় চিপস, ১০০ টাকায় জল বেচতে লজ্জা করে না! আপনারা তো ডুববেন...', বেনজির 'সুপ্রিম' তোপে মাল্টিপ্লেক্স...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Supreme Court: '৭০০ টাকায় চিপস, ১০০ টাকায় জল বেচতে লজ্জা করে না! আপনারা তো ডুববেন...', বেনজির 'সুপ্রিম' তোপে মাল্টিপ্লেক্স...

 Supreme Court: কর্নাটক সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোনও  মাল্টিপ্লেক্সেই টিকিটের দাম দুশোর টাকা বেশি রাখা যাবে না। পালটা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মাল্টিপ্লেক্সের মালিকরা। 

তনুময় ঘোষাল | Nov 5, 2025, 07:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মানুষ সিনেমা দেখতে যায় কেন? একটু আনন্দ ও স্বস্তির জন্য়। কিন্তু তা করতে গিয়ে যে পকেট ফাঁকা হয়ে যাওয়ার জন্য উপক্রম! চড়া দামের জন্য় এবার সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনার মুখে মাল্টিপ্লেক্সগুলো। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'লাগামছাড়া দামের জন্য দর্শকরা মুখ ফিরিয়ে নেবে। সিনেমাগুলি ফাঁকা হয়ে যাবে'।

মাল্টিপ্লেক্সে সাধারণ পপকর্ণের একটি টাবের দাম পাঁচশোর টাকার বেশি। যদি ক্য়ারামেল বা চিজ দেওয়া থাকে, তাহলে দাম সাতশোর ছাড়িয়ে যায়। সিনেমার হলের বাইরে ঠাণ্ডা পানীয় পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু হলের ভিতরে ট্যাক্স নিয়ে দাম পড়বে চারশো টাকার বেশি। এমনকী, হাফ লিটারের জল বোতলও ১০০ টাকা! মাল্টিপ্লেক্সে চড়া দাম নিয়ে সিনেমাপ্রেমীদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। সেই ক্ষোভের আচড়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু পরিস্থিতির বদল হয় না।

কর্নাটকে মাল্টিপ্লেক্সে লাগামছাড়া মূল্য রুখতে পদক্ষেপ করেছে সরকার। পালটা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মাল্টিপ্লেক্সের মালিকরা। এদিন সেই মামলার শুনানিতে মাল্টিপ্লেক্সে জল ও  কফির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দামও মাত্রাছাড়া দামের বিষয়টি তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ। 

কর্নাটক সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোনও  মাল্টিপ্লেক্সেই টিকিটের দাম দুশোর টাকা বেশি রাখা যাবে না। সেই সিদ্ধান্তে অবশ্য শর্তসাপেক্ষে স্থগিতাদেশ জারি করেছিল কর্নাটক হাইকোর্ট। এদিন সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে মাল্টিপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে আইনজীবী  মুকুল রোহতগি বলেন, 'তাজ কফির জন্য হাজার দাম নেয়। এটা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? এটা তাদের পছন্দের ব্যাপার'।

বিচারপতি বিক্রম নাথ বলেন, 'এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এমনিতে এখন সিনেমা দেখতে লোকে হলে কম আসছে। দাম কমান, না হলে সিনেমা হলগুলি খালি হয়ে যাবে'। আইনজীবী  মুকুল রোহতগি পালটা সওয়াল, 'তা না হয় খালিই হয়ে যাক। এই দাম শুধুমাত্র মাল্টিপ্লেক্সের জন্য। চাইলে সাধারণ হলে যেতে পারেন। মাল্টিপ্লেক্সেই কেন আসবেন'? বিচারপতি বলেন, 'আর কোনও সাধারণ হল অবশিষ্ট নেই' এবং শুনানি শেষে কর্নাটক সরকারের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Supreme Courthigh pricecinema hall
