/Water Metro: ওয়াটার মেট্রো; ভূগর্ভে বা ভূতলে নয়, মেট্রো এবার জলতলেও, জমা পড়ল রিপোর্ট: পরিবহণে বিরাট বিপ্লব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোচি (Kochi)-তে দেশের প্রথম ওয়াটার মেট্রো (water metro transport) নেটওয়ার্ক চালু হওয়ার পরে, ভারত এখন ১৮টি শহরে এই জলপথ পরিবহণের (Water Metro Rollout in 18 Cities) ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর জন্য একটি জাতীয় নীতির খসড়া তৈরি করে তা বিভিন্ন মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়েও দিয়েছে নৌপরিবহণ মন্ত্রক (shipping ministry)। প্রকল্পের প্রথম ধাপে শ্রীনগর (Srinagar), পাটনা (Patna), বারাণসী (Varanasi), অযোধ্যা (Ayodhya) এবং প্রয়াগরাজ (Prayagraj)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এরপর দ্বিতীয় ধাপে তেজপুর এবং ডিব্রুগড় (Tezpur and Dibrugarh)-কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।
জাতীয় ওয়াটার মেট্রোনীতি
কয়েকদিন আগে (গত সোমবার, ১৮ মে) বন্দর ও জলপথ মন্ত্রক জানিয়েছিল, যানজটপূর্ণ সড়কপথের বিকল্প হিসেবে তারা 'ওয়াটার মেট্রো'র কথা ভেবেছে। শুধু ভেবেছেই নয়, অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণকে আরও উন্নত ও প্রসারিত করতে 'জাতীয় ওয়াটার মেট্রো নীতি'র (National Water Metro Policy) একটি খসড়াও করা হয়েছে। খসড়াটি আন্তঃ-মন্ত্রক পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। নৌপরিবহণ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল খসড়া-নীতিটি পর্যালোচনা করেছেন। সোনওয়াল বলেছেন, প্রস্তাবিত ওয়াটার মেট্রোগুলিতে খরচ অনেকটাই কম, কারণ এগুলি ন্যূনতম পরিকাঠামো ব্যবহার করেই পুরনো যে-জলপথ চালু আছে, তার মাধ্যমেই এটি পরিচালনা করা সম্ভব।
'কোচি ওয়াটার মেট্রো' মডেল
উদ্যোগটি মূলত 'কোচি ওয়াটার মেট্রো'র মডেলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। 'কোচি ওয়াটার মেট্রো' কোচি শহরের মূল গণপরিবহণ-ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে বৈদ্যুতিক ফেরি পরিচালনা করে। মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রকল্পগুলিতে চলতি জলপথই ব্যবহার করা হবে। জানা গিয়েছে, প্রচলিত মেট্রো রেল ব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম পরিকাঠামোর প্রয়োজন এতে। নির্মাণ ও পরিচালন-- উভয় ব্যয়ই কমবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিক এবং হাইব্রিড ফেরি ব্যবহারের ফলে এই ব্যবস্থাটি পরিবেশবান্ধবও হবে।
নাব্য জলপথ এবং
জলমেট্রোর এই প্রকল্পগুলির জন্য মূলত সেই শহরগুলিকেই বেছে নেওয়া হবে, যেখানে যথেষ্ট নাব্য জলপথ রয়েছে, যেসব শহরের জনসংখ্যা ১০ লাখের বেশি এবং যেখানে নিত্যযাত্রী বা পর্যটকদের সংখ্যা প্রচুর হতে পারে বলে অনুমান। তবে, এর পাশাপাশি এই নয়া জলপথ পরিবহণ যেসব অঞ্চলের বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবে বা যানজট কমাতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে, সেসব ক্ষেত্রে ওই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে।
যাচাই-রিপোর্ট
'ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' (Inland Waterways Authority of India) এই ১৮টি রুটের ফিজিবিলিটি বা সম্ভাব্যতা (feasibility studies) যাচাই করার জন্য 'কোচি মেট্রো রেল লিমিটেড'-কেই নিয়োগ করেছে।
এবং ইতিমধ্যেই স্থান পরিদর্শনের কাজ শেষ হয়েছে, শুধু তাই নয়, ১৭টি শহরের সেই খসড়া রিপোর্ট জমাও দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)