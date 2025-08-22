WBJEE Result 2025: হাইকোর্টের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ, আজই প্রকাশিত হচ্ছে জয়েন্টের ফলাফল

WBJEE Result 2025: হাইকোর্টের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ, আজই প্রকাশিত হচ্ছে জয়েন্টের ফলাফল
West Bengal Joint Entrance result: জয়েন্ট এন্ট্রান্স মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে রায় দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। বিচারপতি কৌশিক চন্দের ওই নির্দেশের উপরই 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ।
রাজীব চক্রবর্তী ও শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: হাইকোর্টের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ। আজই প্রকাশিত হচ্ছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রাসের ফলাফল (WBJEE Result)। ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এবং মেডিক্যাল এন্ট্রান্স নিয়ে হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। স্থগিতাদেশ দিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশের পর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলপ্রকাশে আপাতত আর কোনও বাধা থাকল না। আজই প্রকাশিত হচ্ছে জয়েন্টের ফল (WBJEE Result 2025)। আজ বিকেলের দিকে মেধাতালিকা প্রকাশ হবে।
কীভাবে দেখবেন রেজাল্ট?
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: www.wbjeeb.in- এ গিয়ে রেজাল্ট দেখা যাবে। হোমপেজে “WBJEE 2025 Result” লিংকে ক্লিক করুন। লগইন করুন আবেদন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে। স্ক্রিনে দেখা যাবে র্যাংক কার্ড। র্যাংক কার্ডে বিষয়ভিত্তিক স্কোর, মোট স্কোর ও মেধাক্রম থাকবে। এই র্যাংক কার্ড ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে রাখতে হবে ভবিষ্যতে ভর্তির জন্য।
জয়েন্ট এন্ট্রান্স মামলায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে রায় দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। বিচারপতি কৌশিক চন্দের সেই নির্দেশের উপরই স্থগিতাদেশ। সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের ফলেই ফলপ্রকাশ সংক্রান্ত জট কেটে গেল। ফলপ্রকাশে আর কোনও বাধা থাকল না। মূল মামলার শুনানি হবে আগামী সোমবার। তার সঙ্গেই সব ওবিসি সংক্রান্ত মামলা যুক্ত করতে বলেন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। ওবিসি জটেই কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন গ্রহণ করা শেষ হলেও কোনো মেধা তালিকা প্রকাশ হয়নি।
প্রসঙ্গত, গত ৭ অগাস্ট রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলপ্রকাশের দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু OBC সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সেদিন জয়েন্টের ফলপ্রকাশ করা যায়নি। নতুন করে মেধাতালিকা তৈরির নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চ। ২০১১-র আগের ওবিসি সংরক্ষণের নীতির উপরে ভিত্তি করে জয়েন্টের ফলপ্রকাশ করতে হবে। নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। ১৫ দিনের মধ্যে বোর্ডকে নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়। বিচারপতি চন্দের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য।
