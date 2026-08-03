Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /এটা বাংলাদেশ নয়, ওদেশের ছাত্র বিক্ষোভ আর আমাদের আন্দোলন এক নয়: বাংলাদেশের সঙ্গে আরশোলাদের তুলনায় তসলিমাকে দীপকের তোপ

এটা বাংলাদেশ নয়, ওদেশের ছাত্র বিক্ষোভ আর আমাদের আন্দোলন এক নয়: বাংলাদেশের সঙ্গে আরশোলাদের তুলনায় তসলিমাকে দীপকের তোপ

CJP Protest: বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সে দেশের ক্ষমতার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব রয়েছেন তসলিমা নাসরিন। সম্প্রতি এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে দাবি করেন, বাংলাদেশে যে আন্দোলনকে ছাত্রদের অধিকার ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন বলে তুলে ধরা হয়েছিল, তার নেপথ্যে ছিল ভিন্ন এক এজেন্ডা।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:26 PM IST
এটা বাংলাদেশ নয়, ওদেশের ছাত্র বিক্ষোভ আর আমাদের আন্দোলন এক নয়: বাংলাদেশের সঙ্গে আরশোলাদের তুলনায় তসলিমাকে দীপকের তোপ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ওই নষ্ট মহিলাকে আমার বডি ছুঁতে দিয়ো না: স্ত্রীর সঙ্গে তিক্ততায় চরম পথে দেবদত্ত
2
3
4
5