/এটা বাংলাদেশ নয়, ওদেশের ছাত্র বিক্ষোভ আর আমাদের আন্দোলন এক নয়: বাংলাদেশের সঙ্গে আরশোলাদের তুলনায় তসলিমাকে দীপকের তোপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছিল। সারা বিশ্ব তা দেখেছিল। ওই দেশের পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাসিত বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন এবং ককরোচ দলের প্রধান অভিজিৎ দীপকে-র মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ তৈরি হয়েছে। তসলিমা নাসরিনের দাবি-- ছাত্র আন্দোলনের রূপ দেখে বহু প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ বোকা বনে গিয়েছেন বা প্রতারিত হয়েছেন। এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে অভিজিৎ দীপকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারত ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারেই এক নয়।
বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সে দেশের ক্ষমতার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সরব রয়েছেন তসলিমা নাসরিন। সম্প্রতি এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে দাবি করেন, বাংলাদেশে যে আন্দোলনকে ছাত্রদের অধিকার ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন বলে তুলে ধরা হয়েছিল, তার নেপথ্যে ছিল ভিন্ন এক এজেন্ডা।
তসলিমার মতে, আন্দোলনের নামে মূল উদ্দেশ্য ঢাকা পড়ে গিয়ে সেখানে ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, আন্দোলনের শুরুর দিকে যাঁরা এতে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই একপ্রকার প্রতারিত বা বোকা বনে গেছেন (Fooled Us)। কারণ আন্দোলনের পরিণতি হিসেবে সাধারণ মানুষ বা প্রগতিশীল সমাজ যা আশা করেছিল, বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত।
অভিজিৎ দীপকের কড়া জবাব
তসলিমা নাসরিনের এই মন্তব্য ও হতাশার জবাব দিতে গিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হন CJP প্রধান অভিজিৎ দীপকে। তিনি তসলিমার এই মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে স্পষ্টভাবে লেখেন, 'আমরা আলাদা' (We are different)।
দীপকের মতে, কোনও দেশের নাগরিক আন্দোলনকে কেবল একপেশে বা মৌলবাদী চশমায় দেখা ভুল।
তিনি যুক্তি দেন:
১. আন্দোলনকারীদের একাংশের রাজনৈতিক পরিণতি বা চরমপন্থীদের সুবিধা নেওয়া মানেই এই নয় যে, অধিকার প্রতিষ্ঠার মূল লড়াইটি ভুল বা অসৎ ছিল।
২. ভারতে যাঁরা বৈষম্য, স্বৈরাচার বা অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন, তাঁদের লড়াই সম্পূর্ণ আলাদা নীতি ও সাংবিধানিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
৩. বাংলাদেশ বা অন্য দেশের কোনও নির্দিষ্ট আন্দোলন ব্যর্থ হলে বা মৌলবাদের দিকে চালিত হলে, তার দায় সব প্রগতিশীল বা অধিকারকামী মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত।
সামাজিক মাধ্যমে প্রভাব
দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এই মতবিরোধ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। নেটিজেনদের একাংশ তসলিমা নাসরিনের আশঙ্কাকে সমর্থন করে বলছেন যে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে হিংসা ও ধর্মীয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্যদিকে, বহু মানুষ অভিজিৎ দীপকের যুক্তিকে সমর্থন করে বলছেন, যে কোনও নাগরিক আন্দোলনের মূল নীতি হল সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা। কেউ রাজনৈতিক ফায়দা তুললে গোটা গণ-আন্দোলনকে ভুয়ো বা প্রতারণা বলে দাগিয়ে দেওয়া আন্দোলনকারীদের আত্মত্যাগের প্রতি অবিচার। এই বিতর্ক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ সংকট ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রগতিশীল রাজনীতি নিয়ে এক নতুন আলোচনার জন্ম দিল।
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