Supreme Court on surge Divorce case: 'সারা দেশে যা ডিভোর্সের ঢেউ বাড়ছে, সব সুপ্রিম কোর্টে আসলে, শীর্ষ আদালত শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদেরই কোর্ট হয়ে উঠবে...'

Supreme Court on surge Divorce case: 'সারা দেশে যা ডিভোর্সের ঢেউ বাড়ছে, সব সুপ্রিম কোর্টে আসলে, শীর্ষ আদালত শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদেরই কোর্ট হয়ে উঠবে...'
Supreme Court: সাংবিধানিক বিষয়গুলির শুনানি মুলতুবি থাকা সত্ত্বেও, আদালত ক্রমবর্ধমানভাবে সারা দেশের বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিবাদের মামলায় জর্জরিত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে,সব আদালতই অচিরেই মূলত একটি বিবাহ সংক্রান্ত আদালতে পরিণত হতে পারে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) বিবাহ সংক্রান্ত (matrimonial dispute) এবং জামিনের (bail) মামলার অত্যধিক প্রবণতা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছে যে শীর্ষ আদালত শীঘ্রই প্রধানত একটি বিবাহ সংক্রান্ত (Family Court) আদালতে পরিণত হতে পারে। রাজস্থান হাইকোর্টে (Rajasthan High Court) মামলা চলাকালীন বিলম্বের কারণে এক সেনা কর্তার করা আবেদনের শুনানির সময় এই মন্তব্যটি আসে।
সুপ্রিম কোর্ট সেইসঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত মামলার প্রাবল্য নিয়ে সতর্ক করেছে। সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার উল্লেখ করেছে যে ক্রমশ বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শীর্ষ আদালতে জটিলতা বাড়ছে। অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।
বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ একজন সেনাকর্তার আবেদনের শুনানির সময় এই মন্তব্য করে। ওই সেনাকর্তা তাঁর বিবাহ সংক্রান্ত মামলার প্রক্রিয়া বারবার রাজস্থান হাইকোর্টে মুলতবি হওয়ায় শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন।
ওই বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে সাংবিধানিক বিষয়গুলির শুনানি মুলতুবি থাকা সত্ত্বেও, আদালত ক্রমবর্ধমানভাবে সারা দেশের বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিবাদের মামলায় জর্জরিত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে,সব আদালতই অচিরেই মূলত একটি বিবাহ সংক্রান্ত আদালতে পরিণত হতে পারে।
সুপ্রিম কোর্ট কী বলেছে?
'আমরা যদি হাইকোর্টের মুলতবি থাকার কারণে এই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ শুরু করি, তবে সারা দেশ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন দিয়ে এই আদালত ভরে যাবে। সব বিবাহবিচ্ছেদের মামলা এই আদালতে চলে আসবে। এই মুহূর্তে আমরা বিবাহ সংক্রান্ত এবং জামিনের আদালত হয়ে উঠছি। শীঘ্রই এটি সম্পূর্ণরূপে বিবাহ সংক্রান্ত আদালতে পরিণত হবে'।
সেনা কর্তার আইনজীবী যুক্তি দেন যে হাইকোর্টে মামলাটি বারবার তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এটির শুনানি হয়নি। এর ভিত্তিতে তিনি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেন। তিনি একটি নিষ্পত্তিতে (settlement) পৌঁছনোর জন্য মধ্যস্থতার (mediation) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নোটিশ জারি করারও অনুরোধ করেন।
তবে, বিচারপতি নাথ সতর্ক করে বলেন যে যদি আদালত কেবল হাইকোর্টের মুলতবির ভিত্তিতে এই ধরনের আবেদনগুলি শুনতে শুরু করে, তবে সারা দেশে বিবাহ সংক্রান্ত মামলার overwhelming surge বা বিশাল ঢেউ তৈরি হতে পারে।
বিচারপতি নাথকে এও বলেছেন যে, 'আমরা যদি এই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ শুরু করি, তবে সারা দেশ থেকে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন দিয়ে এই আদালত ভরে যাবে।'
এই পর্যবেক্ষণের পর, আবেদনকারীর আইনজীবী আবেদনটি প্রত্যাহার করে নিতে এবং দ্রুত শুনানির জন্য হাইকোর্টে যাওয়ার অনুমতি দিতে অনুরোধ করেন। আদালত সেই অনুরোধ মঞ্জুর করে।
