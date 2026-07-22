'ওসব ফালতু ভিডিয়ো দেখার সময় নেই আমাদের...' ছাত্রদের উপর বর্বরতার মামলা কানেই তুললেন না প্রধান বিচারপতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিসি লাঠিচার্জ ও জোর করে আন্দোলন আটকাতে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ এবং জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি। বুধবার আদালতের কাছে পুলিসি নির্যাতনের ভিডিয়ো প্রমাণ জমা দেওয়ার কথা বলা হলে, ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এসব ভিডিয়ো দেখার সময় আদালতের নেই এবং শীর্ষ আদালত এই মুহূর্তে বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে শুনতে আগ্রহী নয়।
ঘটনার পটভূমি ও আইনি আবেদন
গত ২০ জুলাই ২০২৬, সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP)-র আহ্বানে হাজার হাজার পড়ুয়া রাজধানী দিল্লিতে সংসদ অভিযানের ডাক দেয়। NEET-UG ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (NTA) সংস্কার এবং শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে এই বিশাল মিছিল যন্তর মন্তর থেকে সংসদের দিকে এগোতে থাকে।
মিছিলটি ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিস আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাসের সেল প্রয়োগ করে এবং ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে বহু ছাত্রছাত্রী আহত হন এবং সংঘর্ষে পুলিস সদস্যরাও আঘাত পান। এই পুলিসি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দাবিতে এক আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ এবং জরুরি শুনানির আবেদন জানান।
আদালতে প্রধান বিচারপতির কড়া পর্যবেক্ষণ
বুধবার (২২ জুলাই ২০২৬) প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটি তোলা হয়। আবেদনকারী আইনজীবী ঘটনার গুরুত্ব বোঝাতে ভিডিয়ো প্রমাণের কথা উল্লেখ করতেই প্রধান বিচারপতি কড়া মন্তব্য করে বলেন, 'আমাদের সময় নষ্ট করবেন না, এবং আপনার সময়ও নষ্ট করবেন না।'
আইনজীবী যখন আবার বলেন যে ছাত্রছাত্রীদের উপর চরম গায়ের জোর খাটানো হয়েছে এবং তার ভিডিয়ো তাদের কাছে রয়েছে, তখন প্রধান বিচারপতি উত্তর দেন, 'আমরা ভিডিয়ো দেখতে আগ্রহী নই, আমাদের ভিডিয়ো দেখার মতো সময় নেই।' আইনজীবী NEET পরীক্ষার গুরুত্ব ও লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে বিচারপতির বেঞ্চ কেবল এটুকুই বলে, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' এই বলেই আর্জিটি খারিজ হয়ে যায়।
হাইকোর্টের পূর্ববর্তী অবস্থান
সুপ্রিম কোর্টের এই মন্তব্যের ঠিক একদিন আগেই, অর্থাৎ গত মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি কে উপাধ্যায়ও একই ইস্যুতে করা জরুরি শুনানির আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, 'আদালতকে এসবের মধ্যে টেনে আনবেন না।'
ককরোচ জনতা পার্টি
এই প্রতিবাদের নেপথ্যে থাকা ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP) নামটির উদ্ভব হয়েছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি বিতর্কিত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। এক আলোচনাসভায় তিনি বেকার যুবকদের রাজনীতিতে আসাকে 'ককরোচ' (আরশোলা) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাত্ 'অবাঞ্ছিত উপদ্রব' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। তিনি দাবি করেন যে এই শব্দবন্ধ ভুয়ো ডিগ্রিধারী ও বেকার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেরানো যুবক-যুবতীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন তিনি। তবে এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই সামাজিক মাধ্যমে একটি প্রতিবাদী প্ল্যাটফর্ম গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে বিশাল ছাত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। কানাডা নিবাসী প্রবাসী ভারতীয় যুবক অভিজিত্ দীপকে সামাজিক মাধ্যমে এই ককরোচকে হাতিয়ার করেই ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটি দল গড়ে তোলে। পরবর্তী কালে এই দল দেশের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার হয়ে নিট পরীক্ষায় জালিয়াতির বিরুদ্ধে দিল্লিতে আন্দোলন করে। তাঁদের সমর্থনে লাদাখের সমাজকর্মী সোনাম ওয়াংচুকও যন্তর মন্তরে যোগ দিয়েছিলেন।
বর্তমান পরিস্থিতি
সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট-- কোথাও থেকে আইনি সহায়তা না পাওয়ায় ধাক্কা খেলেন আন্দোলনকারীরা। তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও বিরোধীরা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। আন্দোবলকারীরা অবিলম্বে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছে এ যাবত্--তাঁদের মুক্তি, এফআইআর প্রত্যাহার এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে।
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