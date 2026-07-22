Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /ওসব ফালতু ভিডিয়ো দেখার সময় নেই আমাদের... ছাত্রদের উপর বর্বরতার মামলা কানেই তুললেন না প্রধান বিচারপতি

'ওসব ফালতু ভিডিয়ো দেখার সময় নেই আমাদের...' ছাত্রদের উপর বর্বরতার মামলা কানেই তুললেন না প্রধান বিচারপতি

CJP protest case in Supreme Court: সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট-- কোথাও থেকে আইনি সহায়তা না পাওয়ায় ধাক্কা খেলেন আন্দোলনকারীরা। তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও বিরোধীরা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। আন্দোবলকারীরা অবিলম্বে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছে এ যাবত্‍--তাঁদের মুক্তি, এফআইআর প্রত্যাহার এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:02 PM IST
'ওসব ফালতু ভিডিয়ো দেখার সময় নেই আমাদের...' ছাত্রদের উপর বর্বরতার মামলা কানেই তুললেন না প্রধান বিচারপতি
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FACT CHECK: কাশ্মীরে ব্যবহৃত পেলেট গান ছোড়া হয়েছে দিল্লির CJP-র বিক্ষোভকারীদের উপ
CJP Protest12 min ago
2
US Saudi Nuclear Deal29 min ago
3
Jalpaiguri1 hr ago
4
Raghav Juyal1 hr ago
5
Papiya Adhikari1 hr ago