Air Ambulance Crash: 'আবহাওয়া খারাপ, পথ বদলাতে চাই...', শেষ মেসেজের পরই... মর্মান্তিক এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স দুর্ঘটনায় সামনে এল ভয়াবহ তথ্য

Air Ambulance Crash: 'আবহাওয়া খারাপ, পথ বদলাতে চাই...', শেষ মেসেজের পরই... মর্মান্তিক এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স দুর্ঘটনায় সামনে এল ভয়াবহ তথ্য
Ranchi Air Ambulance Crash: সোমবার রাতে রাঁচি থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলায় একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভেঙে পড়ে। বিমানে থাকা ৭ জন আরোহীরই মৃত্যু হয়েছে। রাঁচির বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই চাতরার সিমারিয়া সংলগ্ন গভীর জঙ্গলে বিমানটি আছড়ে পড়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা। রাঁচি থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে এবার ভেঙে পড়ে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। সোমবার সন্ধ্যেবেলা ৭.১১-তে ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলার গভীর জঙ্গলে বিমানটি আছড়ে পড়ে। বিমানে থাকা সাতজনই নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) জানিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ১১ মিনিটে রাঁচির বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দর থেকে বিমানটি উড়ান দেয়। এটি একটি 'মেডিক্যাল ইভাকুয়েশন' বা রোগী স্থানান্তরের ফ্লাইট ছিল। রাত ১০টার মধ্যে এটি দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা ছিল। উড়ানের কিছুক্ষণ পরই কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাত ৭টা ৩৪ মিনিট নাগাদ খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাইলটরা নির্ধারিত পথ পরিবর্তনের অনুরোধ জানান। এর কিছুক্ষণ পরেই বারানসী থেকে প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে বিমানটির সঙ্গে রাডারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
ডিজিসিএ (DGCA) জানিয়েছে, সব নিয়ম মেনেই বিমানটি উড়ান দিয়েছিল। তবে উড়ানের প্রায় ২০ মিনিট পর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাইলটরা যেহেতু খারাপ আবহাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন, তাই মনে করা হচ্ছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াই এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হতে পারে।
রাত ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনার খবর নিশ্চিত করা হয়। চাতরা জেলার পুলিস সুপার সুমিত কুমার জানান, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ও জঙ্গলের কারণে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে উদ্ধারকারীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিমান চলাচলের কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এছাড়া এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (AAIB)-এর একটি দল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি, বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স' উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে, যা থেকে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে। ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকারকেও বিষয়টি বিস্তারিত জানানো হয়েছে।
বিমানে দুজন পাইলট- বিবেক বিকাশ ভগত এবং ক্যাপ্টেন সবরাজদীপ সিং। অন্যান্য আরোহী- একজন রোগী, দুজন সহযোগী, একজন ডাক্তার এবং একজন প্যারামেডিক।
