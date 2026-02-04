Weather Update: নাকে বিষবায়ু! কুয়াশাঢাকা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল! জারি ইয়েলো অ্যালার্ট! ঘোর আশঙ্কায় গোটা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IMD Weather Alert News: ঘন কুয়াশা গিলে ফেলেছে দিল্লি-এনসিআর। জারি সতর্কতা। ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্যাসেঞ্জারদের জন্য দেওয়া হয়েছে পরামর্শ। আজ দিল্লিতে কী হবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 4, 2026, 04:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লি-এনসিআর (Delhi-NCR) এলাকায় ঘন কুয়াশার (Dense Fog) সেই ঐতিহ্য আজও। তবে, ওই কুয়াশার জন্যই শীতের মেজাজটা (winter conditions) এখনও রয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে 'লো ভিজিবিলিটি'র (low visibility) খবর এসেছে। এর জেরে রাস্তাঘাটে চলাচলে খুবই সমস্যা তৈরি হয়েছে।

বন্দরে সতর্কতা

ঘন কুয়াশা গিলে ফেলেছে দিল্লি-এনসিআর। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্যাসেঞ্জারদের জন্য দেওয়া হয়েছে কুয়াশাজনিত প্রয়োজনীয় পরামর্শও। দিল্লিতে অবস্থা খুব ভালো নয়। ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা প্রায় নেই। আজ হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে।

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর, তাদের সর্বশেষ বুলেটিনে জানিয়েছে , বুধবার সকালে দিল্লির অনেক অংশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বজায় থাকার সম্ভাবনা। সারাদিন আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে, যার ফলে রোদের তেজ কম থাকবে। কুয়াশার কারণে আবহাওয়া দফতর শহর জুড়ে ইয়েলো অ্যালার্ট জারি করেছে। অধিকাংশ এলাকায় মাঝারি কুয়াশা থাকলেও, ভোরের দিকে কিছু অঞ্চলে অত্যন্ত ঘন কুয়াশা দেখা দিতে পারে।

এখনও ৯ ডিগ্রি

দেশের রাজধানীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২১ থেকে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে। আগামী কয়েক দিন শীতকালীন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে এবং সকালের দিকে কুয়াশা একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

ভয়ংকর বায়ু, ধোঁয়াশা

সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (CPCB)-এর তথ্য বলছে, দিল্লির সামগ্রিক বায়ুমান সূচক (AQI) 'মাঝারি' থেকে 'খারাপ' পর্যায়ে রয়েছে। ঘন কুয়াশার চাদর দৃশ্যমানতা কমিয়ে দিয়েছে। সেখানকার বায়ুমান সূচক ছিল ৩৩৪, যা 'খুবই খারাপ' বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইন্ডিয়া গেট এবং কর্তব্য পথ সংলগ্ন এলাকায় ঘন ধোঁয়াশার স্তর লক্ষ্য করা গিয়েছে। আনন্দ বিহার (৩৭৬), বাওয়ানা (৩২৯), অশোক বিহার (৩৬৬), মুন্ডকা (৩৮১), চাঁদনি চক (৩৫৮) এবং আর.কে পুরম (৩৪৬)-এ বায়ুদূষণের মাত্রা অনেক বেশি ছিল এবং এই এলাকাগুলি 'খুবই খারাপ' হিসেবে চিহ্নিত। নরেলা এবং আয়া নগরে বায়ুমান সূচক ছিল ২৫২, যা 'খারাপ' (Poor) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। শ্রী অরবিন্দ মার্গ (২২১), মন্দির মার্গ (২৫৭) এবং আইজিআই এয়ারপোর্ট টি-৩ (২৪৩) এলাকায় বায়ুমান তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো হলেও তা 'খারাপ' বিভাগেই রয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

