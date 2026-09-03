/পশ্চিমবঙ্গে সড়কে মহাবিপ্লব! ২০৭৭.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দে হবে সেতু, রোড ওভারব্রিজ, হাতির আন্ডারপাস, সার্ভিস রোড

রাজীব চক্রবর্তী: বাংলার সড়কে এবার যুগান্তর আসছে! পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২,০৭৭.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতীন গডকড়ী। দার্জিলিং জেলার NH-327-এর ৩১.০২ কিলোমিটার দীর্ঘ বাগডোগরা–পানিট্যাঙ্কি–খড়িবাড়ি–গালগালিয়া অংশ চার লেনে সম্প্রসারণ করা হবে।
সেতু, রোড ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস, সার্ভিস রোড
প্রকল্পে তৈরি হবে তিনটি বড় সেতু, একটি রোড ওভারব্রিজ (ROB), হাতি চলাচলের পাঁচটি আন্ডারপাস। রাস্তার দু’পাশে থাকবে সার্ভিস রোডও। কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডরের এই অংশের উন্নয়নে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আরও মজবুত হবে বলে জানিয়েছেন গডকড়ী।
উত্তরপূর্বের সঙ্গে জোর যোগ
চার লেন হলে বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও পানিট্যাঙ্কিতে যানজট কমবে। পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দর-সহ গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরও পোক্ত হবে। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের দিকেও যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে। ভারতের উত্তর-পূর্বের সঙ্গে জোরদার হবে বাংলার যোগ।
West Bengal— Nitin Gadkari nitin_gadkari) September 3, 2026
In West Bengal, we have approved ₹2,077.18 crore for the laning of the 31.02-km Bagdogra–Panitanki–Kharibari–Galgalia section of NH-327 in Darjeeling district.
The project will include the construction of major bridges, Road Over Bridge (ROB), …
৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক
পশ্চিমবঙ্গে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের (NH-327) ৩১.০২ কিলোমিটার অংশ চার লেনে সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্র ২,০৭৭.১৮ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি ‘এক্স’ (X)-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে এই অনুমোদনের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রকল্পটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডরের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করবে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে দার্জিলিং জেলার বাগডোগরা-পানিট্যাঙ্কি-খড়িবাড়ি-গালগালিয়া অংশটির সম্প্রসারণ করা হবে। এই করিডরটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরকে যুক্ত করার পাশাপাশি নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের যাতায়াতের পথ সুগম করে। চার লেনে উন্নীতকরণের এই কাজের মধ্যে তিনটি বড় সেতু এবং একটি রোড ওভার ব্রিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ চলাচলের জন্য এই রুট জুড়ে পাঁচটি হাতি চলাচলের আন্ডারপাসও-- যাদের এলিফ্যান্ট আন্ডারপাস বলে-- তৈরি করা হবে। পাশাপাশি স্থানীয় যাতায়াতের সুবিধা বাড়াতে এবং প্রয়োজনে মূল দূরপাল্লার ট্রাফিক থেকে ধীরগতির যানবাহনকে আলাদা রাখতে জাতীয় সড়কের দু'পাশেই থাকবে সার্ভিস রোড।
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