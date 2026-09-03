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পশ্চিমবঙ্গে সড়কে মহাবিপ্লব! ২০৭৭.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দে হবে সেতু, রোড ওভারব্রিজ, হাতির আন্ডারপাস, সার্ভিস রোড

West Bengal Gets Rs 2077 Crore Project: চার লেন হলে বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও পানিট্যাঙ্কিতে যানজট কমবে। পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দর-সহ গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরও পোক্ত হবে। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের দিকেও যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে।

Written BySoumitra SenEdited BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:05 PM IST
পশ্চিমবঙ্গে সড়কে মহাবিপ্লব! ২০৭৭.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দে হবে সেতু, রোড ওভারব্রিজ, হাতির আন্ডারপাস, সার্ভিস রোড

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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