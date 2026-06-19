/Breaking News Live Update: শুক্রবার লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়?

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এক ঝলকে দেখে নিন আজকের টাটকা খবর। দিনভর কী হবে আজ? আজ ভোর থেকেই মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতাতেও মেঘলা। রাজনীতিতে সরগরম শহরে সহসাই একঝলক ঠান্ডা বাতাসের আমেজ নিয়ে এসেছে যোগদিবসের কর্মসূচি। আগামীকাল সূর্য ডোবার পরে ৪০০ নৌকায় যোগার বিশেষ প্রচার হবে। এদিন সূর্যাস্তের পরে হবে এই কর্মসূচি। এদিকে, আজ, শুক্রবার লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘরোয়া আলোচনা সেরে নিয়েছেন বেশ কয়েকজন NCPI সাংসদ। জমজমাট দিল্লি।