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২৪-এই ফের ভোটে বাংলা! ৩ আসনে উপনির্বাচন, রাজ্যসভায় মোট কত আসন হতে চলেছে বিজেপির?

West Bengal Rajya Sabha Bypolls 2026: রাজ্যসভায় মোট আসনসংখ্যা ২৪১। বর্তমানে রাজ্যসভায় এনডিএ-এর আসন সংখ্যা ১৫২। কোনও সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাস করাতে হলে রাজ্য়সভায় কমপক্ষে ১৬৪ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 06, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:31 PM IST
২৪-এই ফের ভোটে বাংলা! ৩ আসনে উপনির্বাচন, রাজ্যসভায় মোট কত আসন হতে চলেছে বিজেপির?
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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