/২৪-এই ফের ভোটে বাংলা! ৩ আসনে উপনির্বাচন, রাজ্যসভায় মোট কত আসন হতে চলেছে বিজেপির?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ২৪ জুলাই-ই ভোট সুস্মিতা-সুখেন্দুশেখরের শূন্য আসনে। সোমবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শূন্য রাজ্যসভা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৪ জুলাই। ওই দিনই বিকেলে হবে ভোটগণনা। তখনই চূড়ান্ত হয়ে যাবে ওই ৩ আসনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ কারা হচ্ছেন।
নির্বাচন কমিশনের সূচি
তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক-এর পদত্যাগের ফলে রাজ্য়সভায় পশ্চিমবঙ্গের ৩ টি আসন শূন্য হয়ে পড়ে। সেই ৩টি আসনে ভোটগ্রহণের জন্য সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী,৭ জুলাই ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। এরপরই শুরু হবে মনোনয়ন পর্ব। ১৪ জুলাই মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ১৫ জুলাই জমা পড়া মনোনয়নপত্রগুলি স্ক্রুটিনি বা যাচাই করা হবে। ১৭ জুলাই প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন। এরপর ভোটগ্রহণ হবে ২৪ জুলাই সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। ওই একই দিন বিকেল ৫টা থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
অ্যাডভানটেজে বিজেপি, তৃণমূলের কী স্ট্র্যাটেজি?
স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে পালাবদলের পর রাজনৈতিক মহলের নজর এখন এই তিন আসনের উপনির্বাচনের দিকে। সংখ্যা নিরিখে ৩ আসনেই অ্যাডভ্যানটেজ পজিশনে রয়েছে বিজেপি। অঙ্কের বিচারে বিধানসভার বর্তমান শক্তি অনুযায়ী এই আসনগুলিতে জেতা শাসকদলের জন্য কঠিন নয়। অন্যদিকে তৃণমূলের জন্য এই লড়াই অত্যন্ত কঠিন। এখন দেখার তৃণমূল এই আসনে নতুন কোনও চমক দেয়, নাকি পুরনোদেরই আবার টিকিট দেয়। বিজেপি বিরোধী অন্য দলগুলি রাজ্যসভার উপনির্বাচনে কী ভূমিকা নেয়, সেটাও দেখার। সব মিলিয়ে, আগামী ২৪ জুলাই রাজ্যসভার উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফের সরগরম হতে চলেছে বাংলা।
রাজ্যসভায় বাড়তে চলেছে বিজেপির আসনসংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পর তিন আসনে উপনির্বাচনে রাজ্যসভাতেও বিজেপির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। রাজ্যসভায় মোট আসনসংখ্যা ২৪১। বর্তমানে রাজ্যসভায় এনডিএ-এর আসন সংখ্যা ১৫২। এখন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব, প্রকাশ চিক বরাইক এবং কোয়েল মল্লিকের পদত্যাগের কারণে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট চারটি আসন শূন্য হয়েছে। যারমধ্যে মাত্র একটি পাবে তৃণমূল। আর ২৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের যে ৩টি আসনে ভোট, সেখানে বিজেপি-ই জয়লাভ করবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। যারফলে রাজ্য়সভায় এনডিএ-এর শক্তি বাড়বে।
বিল পাসে অ্যাডভানটেজে এনডিএ
এখন কোনও সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাস করাতে হলে রাজ্য়সভায় কমপক্ষে ১৬৪ জন সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। ফলে আসন্ন রাজ্যসভা উপনির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসনগুলিতে জিতলে পর এনডিএ-র আসন বাড়বে রাজ্যসভায়। ফলে বিল পাস করানোর ক্ষেত্রে তারা বেশ খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় চলে যাবে। কারণ প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা থেকে মাত্র ৯ জন সদস্য কম পড়বে সেক্ষেত্রে।
বর্তমানে রাজ্যসভায় এনডিএ-র সদস্যসংখ্যা
BJP: ১১৪
TDP: ৪
JD(U): ৪
AIADMK: ৪
NCP: ৪
শিবসেনা: ২
AGP: ১
RLM: ১
PMK: ১
RPI(A): ১
JSP: ১
NPP: ১
RLD: ১
মনোনীত: ৭
নির্দল: ২
UPPL: ২ (বাইরে থেকে সমর্থন)
ZPM: ১ (বাইরে থেকে সমর্থন)
ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্যসংখ্যা
বর্তমানে রাজ্য়সভায় ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্যসংখ্যা ৬৩।
কংগ্রেস: ৩০
তৃণমূল কংগ্রেস: ৯
সমাজবাদী পার্টি: ৪
CPM: ৩
JMM: ৩
JKNC: ৩
RJD: ৩
CPI: ২
IUML: ২
KCM: ১
NCP (শরদ পাওয়ার): ১
শিবসেনা (UBT): ১
নির্দল: ১
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