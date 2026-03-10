Supreme Court on Bengal SIR: বাংলার এসআইআর মামলায় সুপ্রিম-নির্দেশ! নির্বাচন কমিশনকে মানতেই হবে কিছু নিয়ম, কী কী?

Supreme Court on Bengal SIR: বাংলার এসআইআর মামলায় সুপ্রিম-নির্দেশ! নির্বাচন কমিশনকে মানতেই হবে কিছু নিয়ম, কী কী?
Supreme Court on Bengal SIR: এসআইআর মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বিরক্ত প্রকাশ করেছে। প্রায় ৪০ লক্ষ ম্যাপড ভোটারদের অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় রাখা হয়েছে। এঁরা আগে ভোট দিয়েছেন। কোর্ট বলছেন, এসআইআরে বৈধরা থাকবেন, অবৈধরা বাদ পড়বেন।
রাজীব চক্রবর্তী: বাংলার এসআইআর (Bengal SIR) নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) শুনানি হল আজ, মঙ্গলবার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর নিয়ে যে-আবেদন করেছিলেন (WB Chief Minister Mamata Banerjee's plea), যেসব ইস্যু তুলে ধরেছিলেন, তা নিয়ে আলোচনা হল। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি (logical discrepancy) নিয়ে কী বলল শীর্ষ আদালত? মামলাটি শুনছেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের (bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, Justice R Mahadevan) বেঞ্চ।
সুপ্রিম-বিরক্তি?
জানা গিয়েছে, এসআইআর মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বিরক্ত প্রকাশ করেছে। কোন সাহসে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে! কার্যত ক্ষমা চাইলেন মানেকা গুরুস্বামী। প্রায় ৪০ লক্ষ ম্যাপড ভোটারদের অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় রাখা হয়েছে। এঁরা আগে ভোট দিয়েছেন। কোর্ট বলছেন, এই জন্যই তো এসআইআরে বৈধরা থাকবেন, অবৈধরা বাদ পড়বেন।
সাপ্লিমেন্টারি তালিকা
এই মামলায় উভয়পক্ষই সন্দেহের তালিকায় থাকছে। নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নিতে হবে। বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের সাম্মানিক-সহ যাবতীয় খরচ বহন করবে নির্বাচন কমিশন। যাঁদের নাম বাদ পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তার কারণ জানিয়ে দিতে হবে।
সাধারণ মানুষের ভরসাস্থল
প্রধান বিচারপতি বলছেন, সত্যি বলতে, পরিস্থিতি প্যারালাইসড মনে হচ্ছে। তা-ও কাজ শেষ করতে হবে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সাধারণ মানুষ সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।
এসআইআর মামলায় সুপ্রিম-নির্দেশ
কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করতে হবে। নাম বাদ পড়ার পরেও যাঁরা নিজেদের বৈধ ভোটার বলে দাবি করছেন, তাঁরা ওই ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন। জুডিশিয়াল অফিসাররা যে টেকনিক্যাল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন নির্বাচন কমিশনকে তার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। জুডিশিয়াল অফিসারদের যাতায়াত-সহ অন্যান্য বিষয়ে সব রকম সহযোগিতা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন কমিশনকে জুডিশিয়াল অফিসারদের লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট এবং লগইন আইডি দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।
