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পুজোর বাজারে মিষ্টি খবর! চিনির পাইকারি দাম বেঁধে দিল রাজ্য, খুচরোয় কত হতে পারে?

পুজোর মরশুমে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে বড় পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। পাইকারি বাজারে চিনির সর্বোচ্চ দাম কেজি প্রতি ৫০ টাকা বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কৃষি বিপণন দফতরের আশা, এর প্রভাব আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই খুচরো বাজারে পড়বে এবং দাম ৫৩-৫৫ টাকা কেজির মধ্যে নামতে পারে। পুজোর আগে সুফল বাংলা স্টলেও নির্ধারিত দামে চিনি মিলবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:06 PM IST
পুজোর বাজারে মিষ্টি খবর! চিনির পাইকারি দাম বেঁধে দিল রাজ্য, খুচরোয় কত হতে পারে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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