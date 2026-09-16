/পুজোর বাজারে মিষ্টি খবর! চিনির পাইকারি দাম বেঁধে দিল রাজ্য, খুচরোয় কত হতে পারে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর আগে চিনির দাম নিয়ে বড় স্বস্তির খবর। পশ্চিমবঙ্গের পাইকারি বাজারে চিনির সর্বোচ্চ দাম কেজি প্রতি ৫০ টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। উৎসবের মরশুমে চিনির বাড়তি চাহিদার সুযোগ নিয়ে যাতে দাম অস্বাভাবিকভাবে না বাড়ে, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, পাইকারি বাজারে ৫০ টাকা কেজির বেশি দামে চিনি বিক্রি না করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের প্রভাব আগামী সাত দিনের মধ্যে খুচরো বাজারেও দেখা যেতে পারে বলে আশা করছে দফতর। খুচরো বাজারে পরিবহণ এবং অন্যান্য খরচ যোগ হওয়ার কারণে দাম কিছুটা বেশি হতে পারে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, খুচরো বাজারে চিনির দাম প্রায় ৫৩-৫৫ টাকা প্রতি কেজিতে নেমে আসতে পারে।
আগে কত ছিল চিনির দাম?
গত কয়েক মাসে দেশজুড়েই চিনির দাম বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও একসময় খুচরো বাজারে চিনির দাম প্রায় ৭০-৭৫ টাকা কেজি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এর ফলে সাধারণ পরিবারের রান্নাঘরের খরচ যেমন বেড়েছে, তেমনই পুজোর আগে মিষ্টি তৈরির খরচ নিয়েও চিন্তায় পড়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। সরকারি হস্তক্ষেপের পর অবশ্য রাজ্যে চিনির খুচরো দাম ইতিমধ্যেই কিছুটা কমে প্রায় ৬০ টাকার আশেপাশে এসেছে। এবার পাইকারি দরে নতুন সীমা বেঁধে দেওয়ায় আরও দাম কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
কেন নেওয়া হল এই সিদ্ধান্ত?
দুর্গাপুজো-সহ উৎসবের মরশুমে মিষ্টি, বেকারি ও অন্যান্য খাবার তৈরিতে চিনির চাহিদা বেড়ে যায়। সেই সুযোগে বাজারে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো বা মজুতদারির অভিযোগ যাতে না ওঠে, সেদিকেও নজর রাখছে প্রশাসন। চিনির দাম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ৩, ৫ এবং ১১ সেপ্টেম্বর পোস্তা বাজার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠক করেন কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকরা। বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ বজায় রাখা এবং অযথা দাম বাড়ানো বন্ধ করাই ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়।
তিন মাস ধরে দর ধরে রাখার চেষ্টা
প্রশাসনের তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, উৎসবের পুরো মরশুমে অর্থাৎ আগামী কয়েক মাস পাইকারি চিনির দাম ৫০ টাকা কেজির মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হবে। বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তাও দেওয়ার কথা জানিয়েছে সরকার। ডানকুনি রেক পয়েন্ট থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সরকারি নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির গুদামগুলিতে চিনি নামানোর অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। পরে সেই চিনি নিয়ন্ত্রিত বাজার এবং সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে।
সুফল বাংলা স্টলেও মিলবে চিনি
দুর্গাপুজোর আগে সাধারণ মানুষ যাতে তুলনামূলক কম দামে চিনি কিনতে পারেন, তার জন্য সরকারি সুফল বাংলা স্টলগুলিতেও চিনি সরবরাহ করা হবে। ফলে বাজারে দাম বাড়লেও বিকল্প হিসেবে সরকারি স্টল থেকে নির্ধারিত দামে চিনি কেনার সুযোগ থাকবে। শুধু দাম নির্ধারণ করেই থেমে থাকছে না প্রশাসন। পাইকারি ও খুচরো বাজারে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে। কোথাও কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো হচ্ছে কি না, সরবরাহে সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি না—তা খতিয়ে দেখবেন কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকরা।
দেশজুড়েও চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র আলাদা পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চিনির ডিলারদের স্টক রাখার সীমা ৪,০০০ কুইন্টাল থেকে কমিয়ে ২,০০০ কুইন্টাল করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মজুতদারি ও কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানোর প্রবণতা রোখা। ফলে দুর্গাপুজোর আগে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে চিনির দামে আরও কিছুটা স্বস্তি আসে কি না, এখন সেটাই দেখার। সরকারের নির্ধারিত পাইকারি দর বাস্তবে খুচরো বাজারে কতটা প্রভাব ফেলে, আগামী কয়েক দিনের বাজারদরেই তার উত্তর মিলবে।
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