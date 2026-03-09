English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Mamata Banerjee in Supreme Court: তৃণমূলে অভিষেকের পর মঙ্গলেই অগ্নিপরীক্ষায় মেনকা, SIR মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তিনিই বাজি মমতার

Maneka Guruswami in Supreme Court on Bengal SIR: গত শুক্রবার ধর্নামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবী তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী মানেকা গুরুস্বামীকে মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মমতার সেই বার্তার রেশ ধরেই শীর্ষ আদালতে এই তৎপরতা দেখা গেল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 9, 2026, 05:43 PM IST
আগামিকাল সুপ্রিম কোর্টে মেনকা গুরুস্বামী বাংলার SIR নিয়ে সওয়াল করবেন

রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ যাওয়া এবং ‘এসআইআর’ (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে আইনি লড়াই এবার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল। সোমবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ফের উঠল বাংলার বহুল চর্চিত এই মামলা। সোমবার রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পর আদালত আগামী মঙ্গলবার এই মামলার মূল শুনানির দিন ধার্য করেছে।

সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল ও প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির শুরুতে পিটিশনারদের পক্ষে আইনজীবী মানেকা গুরুস্বামী ভোটারদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। তিনি অভিযোগ করেন:

১. ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২. নাগরিকরা তাঁদের বৈধ নথি জমা দিতে চাইলেও তা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

৩. যাঁরা অতীতে একাধিকবার ভোট দিয়েছেন, রহস্যজনকভাবে এবার তাঁদের নাম তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

রাজ্যের এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। তিনি জানান যে, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে করা আবেদন এভাবে সরাসরি শোনা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, আদালতের আগের নির্দেশেই এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তাঁদের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছিল। তবে মানেকা গুরুস্বামী সংবিধানের সংস্থানের কথা উল্লেখ করে এই মামলাটিকে মূল ‘এসআইআর’ মামলার সঙ্গে সংযুক্ত করার আর্জি জানান। শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বিষয়টি মঙ্গলবার শোনার আশ্বাস দেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

কলকাতার ধর্মতলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না আজ চতুর্থ দিনে পদার্পণ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নবান্ন এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। গত শুক্রবার ধর্নামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবী তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী মানেকা গুরুস্বামীকে মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মমতার সেই বার্তার রেশ ধরেই শীর্ষ আদালতে এই তৎপরতা দেখা গেল।

কাকতালীয়ভাবে, যেদিন দিল্লিতে এই আইনি লড়াই চলছে, সেদিনই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় পৌঁছেছে। একদিকে যখন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠক চলছে, ঠিক সেই সময়েই শীর্ষ আদালতে আইনি পথে চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে রাজ্য সরকার।

‘এসআইআর’ বিতর্ক ও ৬০ লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ

রাজ্য সরকারের দাবি অনুযায়ী, প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস শুরু থেকেই সরব। অন্যদিকে, সিএএ (CAA) আবেদনকারীদের একটি পৃথক আরজি প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য ছিল বেশ কড়া। তিনি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আমাদের আরও কাজ আছে।'

ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিবাদে ধর্মতলার মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না আজ চতুর্থ দিনে পড়েছে। কাকতালীয়ভাবে, আজই কলকাতায় পৌঁছেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। একদিকে যখন কলকাতায় কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠক চলছে, ঠিক সেই সময়েই দিল্লিতে আইনি লড়াইয়ে জোর দিচ্ছে নবান্ন।

আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতেই স্পষ্ট হবে, ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে রাজ্যের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালত কোনো কড়া পদক্ষেপ করে কি না।

 

