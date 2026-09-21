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বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, প্রভাব পড়বে বাংলাতেও! ২৩ থেকে ২৮ প্রবল দুর্যোগ...

বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এটি অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরের মধ্যে গোপালপুর ও কলিঙ্গপত্তনমের মাঝামাঝি এলাকায় স্থলভাগে ঢুকতে পারে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 21, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:24 PM IST
বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, প্রভাব পড়বে বাংলাতেও! ২৩ থেকে ২৮ প্রবল দুর্যোগ...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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