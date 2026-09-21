/বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, প্রভাব পড়বে বাংলাতেও! ২৩ থেকে ২৮ প্রবল দুর্যোগ...

অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরে ফের শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর আন্দামান সাগর থেকে তৈরি হওয়া এই সিস্টেমটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে এগিয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এটি অন্ধ্রপ্রদেশ-দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। মৌসম ভবনের আউটলুক অনুযায়ী, ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরের মধ্যে যে কোনও সময়ে গোপালপুর ও কলিঙ্গপত্তনমের মাঝামাঝি এলাকায় সিস্টেমটি স্থলভাগে ঢুকতে পারে। তবে সর্বশেষ IMD বুলেটিনে এখনও সিস্টেমটির অগ্রগতি এবং শক্তি বৃদ্ধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস এখনও দেওয়া হয়নি।
অন্ধ্র-ওড়িশায় প্রবল প্রভাব
এই সিস্টেমের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার দাপটও বাড়বে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। IMD-র সাম্প্রতিক তথ্যেও ২৩ সেপ্টেম্বরের দিকে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে সিস্টেমটির পৌঁছনোর কথা বলা হয়েছে। ওড়িশার একাধিক জেলায় ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
বাংলার উপকূলেও বাড়বে বৃষ্টি
নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলেও। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর সঙ্গে এক-দু’পশলা অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত কোথাও কোথাও প্রায় একটানা বৃষ্টি চলতে পারে। ফলে উপকূলবর্তী এলাকায় জল জমা, নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়া এবং স্বাভাবিক জনজীবনে ব্যাঘাতের আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। সাম্প্রতিক IMD-ভিত্তিক পূর্বাভাসেও পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। উপকূল ও সংলগ্ন এলাকায় দমকা হাওয়ার সতর্কতাও রয়েছে।
কলকাতায় কেমন থাকবে আবহাওয়া?
নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও বৃষ্টি বাড়তে পারে। তবে কলকাতায় মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি। এর সঙ্গে এক-দু’পশলা ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের কলকাতা কেন্দ্রের পূর্বাভাসে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বরও বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার সতর্কতাও দেখানো হয়েছে। এই বৃষ্টির অন্যতম কারণ হতে পারে নিম্নচাপের পূর্ব দিক থেকে তৈরি হওয়া বৃষ্টির বলয় বা ‘রেইন ব্যান্ড’। ফলে নিম্নচাপের কেন্দ্র সরাসরি বাংলার উপর দিয়ে না গেলেও তার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে।
২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ফের নজর উত্তরবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গের পর নজর থাকবে উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ে। ২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ, সিকিম এবং পার্বত্য এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সতর্কতা থাকবে। আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল থেকে উত্তরবঙ্গের পাহাড়—রাজ্যের বিভিন্ন অংশেই আবহাওয়ার পরিস্থিতি বদলাতে পারে। বিশেষ করে ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর উপকূলবর্তী দক্ষিণবঙ্গ এবং ২৫-২৮ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ি এলাকার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখার পরামর্শ রয়েছে।
নিম্নচাপ নিয়ে এখনই ঘূর্ণিঝড় নয়
এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নিম্নচাপটি শক্তিশালী হলেও সেটিকে ঘূর্ণিঝড় হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। IMD-র ২১ সেপ্টেম্বরের বুলেটিনে সিস্টেমটির আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ডিপ্রেশন ও পরে ডিপ ডিপ্রেশনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তাই এখনই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা ধরে নেওয়ার বদলে আবহাওয়া দফতরের পরবর্তী বুলেটিন ও সতর্কবার্তার দিকে নজর রাখাই গুরুত্বপূর্ণ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)