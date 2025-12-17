WFH or Pay Fine: স্কুলে কুলুপ, 'বন্ধ' অফিস! জারি কঠোর 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম', না মানলে মোটা জরিমানা! বিভীষিকাময় শহরে...

WFH or Pay Fine: স্কুলে কুলুপ, 'বন্ধ' অফিস! জারি কঠোর 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম', না মানলে মোটা জরিমানা! বিভীষিকাময় শহরে...
WFH or Pay Fine Delhi Air Crisis: দিল্লির আকাশছোঁয়া বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ রেখা গুপ্তের সরকারের। বুধবার দিল্লি সরকার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ৫০ শতাংশ কর্মীদের ক্ষেত্রে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছে। কী হবে এই নির্দেশ অমান্য করলে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিষাক্ত বায়ুদূষণ মহা সংকট (Delhi's air crisis) ডেকে এনেছে রাজধানী-শহরে। আর তার জেরে দিল্লিতে ৫০ শতাংশ 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' (50% WFH) বাধ্যতামূলক করল সরকার। তা লঙ্ঘন করলে রইল জরিমানার হুঁশিয়ারিও (50% WFH or Pay Fine)।
দিল্লি সরকারের পদক্ষেপ
দিল্লির আকাশছোঁয়া বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বড় পদক্ষেপ নিল রেখা গুপ্তের সরকার। বুধবার দিল্লি সরকার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির জারি করল বিশেষ নির্দেশিকা। এইসব সংস্থার ৫০ শতাংশ কর্মীদের 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়ি থেকে কাজ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জরিমানা করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। দূষণের হাত থেকে শিক্ষার্থীদের বাঁচাতে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসগুলি হাইব্রিড মোডে (অনলাইন এবং অফলাইন উভয়ই) চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৫০% ওয়ার্ক ফ্রম হোম, জরিমানা
বায়ুদূষণের ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে ৫০ শতাংশ কর্মী বাড়ি থেকে কাজ করবেন। বাকি ৫০ শতাংশ কর্মী অফিসে আসতে পারবেন। সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনো কোম্পানি যদি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বড় অঙ্কের জরিমানাও করা হবে।
নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য
দিল্লিতে বর্তমানে দূষণ রোধে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রেজিস্ট্রিকৃত নির্মাণ শ্রমিকদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে সরকার তাঁদের জন্য ১০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।
বিধি এবং নিষেধ
দিল্লিতে এখন জিআরএপি-৪ (GRAP-IV) কার্যকর। দিল্লিতে বর্তমানে বায়ুর গুণমান সূচক (AQI) অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর সকালে একসময় AQI ৪৯৮-এ পৌঁছে গিয়েছিল! যা 'সিভিয়ার প্লাস' ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজধানীতে বায়ুদূষণ বিরোধী কঠোরতম বিধি 'জিআরএপি-৪' কার্যকর করা হয়েছে। যানবাহনের উপর আরোপ হয়েছে বিধিনিষেধ। রাজধানীর বাইরে থেকে আসা বিএস-৬ (BS-VI) মানের নীচের যানবাহনগুলির দিল্লিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, যাঁদের কাছে বৈধ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সার্টিফিকেট (PUC) নেই, তাঁদের পেট্রোল পাম্প থেকে জ্বালানি দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে।
'ভেরি পুওর'
বর্তমানে বাতাসের জোর এবং কুয়াশা কিছুটা কমায় দিল্লির বায়ু গুণমানের (AQI) খানিকটা বদল ঘটেছে। আজ, বুধবার সকালে AQI ৩২৯-এর আশেপাশে রয়েছে, যা অবশ্য মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। যা 'খুব খারাপ' (Very Poor) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সংকট এখনো পুরোপুরি কাটেনি বলেই সরকার এই কঠোর পদক্ষেপ করেছে বলে জানা গিয়েছে।
